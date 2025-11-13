Ўзбекистон
Экологик рейдлар: Тошкентда атмосферага зарар етказаётган хўжаликлар вақтинча ёпилди
Экологик рейдлар: Тошкентда атмосферага зарар етказаётган хўжаликлар вақтинча ёпилди
Тошкент шаҳри ва вилоятида ўтказилган экологик текширувларда 4 869 та объект ўрганилиб, қатор корхоналарда қонун талабларининг бузилгани аниқланди. 58 иссиқхонага жарималар қўлланилди, 106 хўжаликнинг фаолияти вақтинча тўхтатилди.
2025-11-13T10:40+0500
2025-11-13T10:58+0500
ўзбекистон
тошкент
тошкент вилояти
экология
қоидабузарлик
жарима
иссиқхона
жамият
экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53438434_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_654da7281fc72cf837b4a860550a03d8.png
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳри ва вилоятида экологик назорат тадбирлари давомида ҳавога зарарли моддалар чиқариш бўйича қонун талабларини бузган 58 та иссиқхонага маъмурий жарима қўлланилди ва 106 та хўжаликнинг фаолияти вақтинча тўхтатилди.Назорат тадбирлари Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, Бош прокуратура ҳамда Тошкент шаҳар ва вилоят ҳокимликлари томонидан 300 нафардан ортиқ мутахассис иштирокида амалга оширилди.Тадбирларда 4 869 та объект ўрганилди. Улар орасида 595 та иссиқхона хўжалиги, 2 265 та ижтимоий соҳа объекти ва 1 998 та саноат ҳамда қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналар бор. Шунингдек, 387 ҳолат бўйича экологик талабларга риоя этиш, плёнка ва автошиналарни ёқилғи сифатида ишлатмаслик ҳақида расмий огоҳлантириш хатлари юборилди.
ўзбекистон
тошкент, тошкент вилояти, экология, экологик назорат, экологик текширув, иссиқхона хўжаликлари, иссиқхона, ҳаво ифлосланиши, атмосфера ҳавоси, зарарли моддалар, чанг, тутун, заҳарли газлар, экологик қонунбузилиш, экологик талаблар, маъмурий жарима, жарима, хўжалик фаолияти тўхтатилиши, экологик рейд, саноат корхоналари, қурилиш материаллари корхоналари, ижтимоий соҳа объектлари, экологик хавфсизлик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экология вазирлиги, экологик чора-тадбирлар, назорат тадбирлари, атмосфера муҳофазаси, чиқиндилар, ёқилғи сифатида плёнка, автошина ёқиш, экологик хатлов, ишчи гуруҳлар, бош прокуратура
тошкент, тошкент вилояти, экология, экологик назорат, экологик текширув, иссиқхона хўжаликлари, иссиқхона, ҳаво ифлосланиши, атмосфера ҳавоси, зарарли моддалар, чанг, тутун, заҳарли газлар, экологик қонунбузилиш, экологик талаблар, маъмурий жарима, жарима, хўжалик фаолияти тўхтатилиши, экологик рейд, саноат корхоналари, қурилиш материаллари корхоналари, ижтимоий соҳа объектлари, экологик хавфсизлик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экология вазирлиги, экологик чора-тадбирлар, назорат тадбирлари, атмосфера муҳофазаси, чиқиндилар, ёқилғи сифатида плёнка, автошина ёқиш, экологик хатлов, ишчи гуруҳлар, бош прокуратура

Экологик рейдлар: Тошкентда атмосферага зарар етказаётган хўжаликлар вақтинча ёпилди

10:40 13.11.2025 (янгиланди: 10:58 13.11.2025)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаВ Ташкенте проведены экологические рейды
В Ташкенте проведены экологические рейды - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2025
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Oбуна бўлиш
Ўтказилган экологик текширувларда аниқланган қоидабузарларга чоралар кўрилди: айрим хўжаликлар вақтинча ёпилди, маъмурий жарималар қўлланилди ва огоҳлантириш хатлари юборилди
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳри ва вилоятида экологик назорат тадбирлари давомида ҳавога зарарли моддалар чиқариш бўйича қонун талабларини бузган 58 та иссиқхонага маъмурий жарима қўлланилди ва 106 та хўжаликнинг фаолияти вақтинча тўхтатилди.
Назорат тадбирлари Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, Бош прокуратура ҳамда Тошкент шаҳар ва вилоят ҳокимликлари томонидан 300 нафардан ортиқ мутахассис иштирокида амалга оширилди.
Ишчи гуруҳлар иссиқхоналар, саноат корхоналари ва ижтимоий соҳа объектларининг атмосферага чиқарилаётган тутун, чанг ва заҳарли газларни камайтириш бўйича чораларини тўлиқ хатловдан ўтказди.
Тадбирларда 4 869 та объект ўрганилди. Улар орасида 595 та иссиқхона хўжалиги, 2 265 та ижтимоий соҳа объекти ва 1 998 та саноат ҳамда қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналар бор. Шунингдек, 387 ҳолат бўйича экологик талабларга риоя этиш, плёнка ва автошиналарни ёқилғи сифатида ишлатмаслик ҳақида расмий огоҳлантириш хатлари юборилди.
