https://sputniknews.uz/20251112/tatarstan-delegatsiya-tashrif-53405264.html
Татаристон делегация ташрифи: юқори технология, телекомуникация, машинасозликда ҳамкорлик
Татаристон делегация ташрифи: юқори технология, телекомуникация, машинасозликда ҳамкорлик
Sputnik Ўзбекистон
Татаристон делегацияси Навоий вилояти ҳокими билан ишлаб чиқариш, технология ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Делегация саноат паркларида қурилиш ва ишлаб чиқариш жараёнлари билан танишди.
2025-11-12T11:50+0500
2025-11-12T11:50+0500
2025-11-12T11:50+0500
ҳамкорлик
ўзбекистон
ташриф
учрашув
лойиҳа
бухоро
навоий вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/609/86/6098675_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_6843fff786235e9cc451d86f7b9f7c23.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Татаристон делегацияси Навоий вилояти ҳокими Нормат Турсунов билан учрашувда ишлаб чиқариш, юқори технологиялар ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Татаристон Саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Шунингдек, Татаристон бош вазири ўринбосари — саноат ва савдо вазири Олег Коробченко раҳбарлигидаги делегация Татаристон компаниялари иштирокида ташкил этилаётган саноат парклари фаолияти билан танишди.Хусусан, “Бухоро саноатни ривожлантириш мажмуаси” ҳудудида икки ишлаб чиқариш корпуси қурилиши якунланиб, дастлабки ишлаб чиқариш бошлангани қайд этилди. Бу ерда машинасозлик, кимё, қурилиш ва телекоммуникация соҳалари резидентлари жойлаштирилади.Шу билан бирга, “Навоий саноатни ривожлантириш мажмуаси” саноат паркларида ҳам қурилиш ва коммуникация ишлари якунланди. Ҳудудда маиший техника ва кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи резидентлар фаолият бошлаши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250717/ozbekiston-tatariston-alabuga-maxsus-iqtisodiy-zonasi-50599033.html
ўзбекистон
навоий вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/609/86/6098675_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc78c68d0dcf3d3fab144e14c7b71ea4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
татаристон делегацияси, навоий вилояти, нормат турсунов, олег коробченко, саноат парклари, бухоро саноат мажмуаси, навоий саноат мажмуаси, ўзбекистон–татаристон ҳамкорлиги, ишлаб чиқариш, юқори технологиялар, кадрлар тайёрлаш, қўшма лойиҳалар
татаристон делегацияси, навоий вилояти, нормат турсунов, олег коробченко, саноат парклари, бухоро саноат мажмуаси, навоий саноат мажмуаси, ўзбекистон–татаристон ҳамкорлиги, ишлаб чиқариш, юқори технологиялар, кадрлар тайёрлаш, қўшма лойиҳалар
Татаристон делегация ташрифи: юқори технология, телекомуникация, машинасозликда ҳамкорлик
Татаристон делегацияси Навоий вилоятидаги саноат парклари фаолияти билан танишиб, янги қўшма лойиҳалар юзасидан фикр алмашди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Татаристон делегацияси Навоий вилояти ҳокими Нормат Турсунов билан учрашувда ишлаб чиқариш, юқори технологиялар ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Татаристон Саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Шунингдек, Татаристон бош вазири ўринбосари — саноат ва савдо вазири Олег Коробченко раҳбарлигидаги делегация Татаристон компаниялари иштирокида ташкил этилаётган саноат парклари фаолияти билан танишди.
Хусусан, “Бухоро саноатни ривожлантириш мажмуаси” ҳудудида икки ишлаб чиқариш корпуси қурилиши якунланиб, дастлабки ишлаб чиқариш бошлангани қайд этилди. Бу ерда машинасозлик, кимё, қурилиш ва телекоммуникация соҳалари резидентлари жойлаштирилади.
Шу билан бирга, “Навоий саноатни ривожлантириш мажмуаси” саноат паркларида ҳам қурилиш ва коммуникация ишлари якунланди. Ҳудудда маиший техника ва кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи резидентлар фаолият бошлаши режалаштирилган.