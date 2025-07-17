Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига борди
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
© МИД Узбекистана
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Ҳудудда яшаб меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари билан профилактик суҳбатлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Жорий йил 15 июль куни Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф доирасида Ўзбекистон фуқаролари учун қонуний меҳнат фаолияти, хавфсиз ва қулай меҳнат ҳамда яшаш шароитларини яратиш масалалари муҳокама қилинди. Корхона раҳбарияти ўзбекистонлик мутахассисларнинг салмоқли ҳиссасини қайд этиб, келгусида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
© МИД Узбекистана
Ҳудудда яшаб меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари билан профилактик суҳбатлар ўтказилди. Миграция қонунчилигига риоя этиш, ҳужжатларни расмийлаштириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари кўриб чиқилди.
Фуқароларнинг мурожаатлари ва таклифлари тингланиб, кундалик ва бошқа муаммоларни тезкор ҳал этиш мақсадида корхона раҳбарияти билан қўшимча муҳокамалар ўтказилди.
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
© МИД Узбекистана
Шунингдек, Ўзбекистон мусулмонлари идораси вакили томонидан ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш ва миллатлараро тотувликни қўллаб-қувватлашга қаратилган маънавий-маърифий суҳбат ташкил этилди.