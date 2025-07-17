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https://sputniknews.uz/20250717/ozbekiston-tatariston-alabuga-maxsus-iqtisodiy-zonasi-50599033.html
Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига борди
Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига борди
Sputnik Ўзбекистон
Ташриф доирасида Ўзбекистон фуқаролари учун қонуний меҳнат фаолияти, хавфсиз ва қулай меҳнат ҳамда яшаш шароитларини яратиш масалалари муҳокама қилинди. Корхона раҳбарияти ўзбекистонлик мутахассисларнинг салмоқли ҳиссасини қайд этиб, келгусида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.
2025-07-17T11:37+0500
2025-07-17T11:37+0500
миграция
ўзбекистон
татаристон
ўзбекистон тив
ташриф
корхона
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ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Жорий йил 15 июль куни Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ташриф доирасида Ўзбекистон фуқаролари учун қонуний меҳнат фаолияти, хавфсиз ва қулай меҳнат ҳамда яшаш шароитларини яратиш масалалари муҳокама қилинди. Корхона раҳбарияти ўзбекистонлик мутахассисларнинг салмоқли ҳиссасини қайд этиб, келгусида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.Фуқароларнинг мурожаатлари ва таклифлари тингланиб, кундалик ва бошқа муаммоларни тезкор ҳал этиш мақсадида корхона раҳбарияти билан қўшимча муҳокамалар ўтказилди.Шунингдек, Ўзбекистон мусулмонлари идораси вакили томонидан ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш ва миллатлараро тотувликни қўллаб-қувватлашга қаратилган маънавий-маърифий суҳбат ташкил этилди.
https://sputniknews.uz/20250427/ozbekiston-tataristo-loyihalar-kelishuv-49064501.html
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ўзбекистон татаристон “алабуга” махсус иқтисодий зонаси
ўзбекистон татаристон “алабуга” махсус иқтисодий зонаси

Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига борди

11:37 17.07.2025
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону Алабуга в Республике Татарстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2025
© МИД Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ҳудудда яшаб меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари билан профилактик суҳбатлар ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Жорий йил 15 июль куни Ўзбекистон делегацияси Татаристондаги “Алабуга” махсус иқтисодий зонасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф доирасида Ўзбекистон фуқаролари учун қонуний меҳнат фаолияти, хавфсиз ва қулай меҳнат ҳамда яшаш шароитларини яратиш масалалари муҳокама қилинди. Корхона раҳбарияти ўзбекистонлик мутахассисларнинг салмоқли ҳиссасини қайд этиб, келгусида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини билдирди.
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону Алабуга в Республике Татарстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2025
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
© МИД Узбекистана
Ҳудудда яшаб меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқаролари билан профилактик суҳбатлар ўтказилди. Миграция қонунчилигига риоя этиш, ҳужжатларни расмийлаштириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари кўриб чиқилди.
Фуқароларнинг мурожаатлари ва таклифлари тингланиб, кундалик ва бошқа муаммоларни тезкор ҳал этиш мақсадида корхона раҳбарияти билан қўшимча муҳокамалар ўтказилди.
© МИД Узбекистана Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону Алабуга в Республике Татарстан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2025
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжоном Абдуллаевым посетила особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан.
© МИД Узбекистана
Шунингдек, Ўзбекистон мусулмонлари идораси вакили томонидан ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш ва миллатлараро тотувликни қўллаб-қувватлашга қаратилган маънавий-маърифий суҳбат ташкил этилди.
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