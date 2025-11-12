Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251112/tashkentoyida-innoprom-cis-korgazma-53425011.html
Навбатдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасининг санаси маълум бўлди
Навбатдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасининг санаси маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 20–22 апрель кунлари Тошкент шаҳрида "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси ўтказилади. Тадбирда 35 мамлакатдан 11 минг меҳмон қатнашиши кутилмоқда.
2025-11-12T18:10+0500
2025-11-12T18:10+0500
ўзбекистон
жамият
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
россия
мдҳ
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1c/49073249_0:95:2730:1631_1920x0_80_0_0_90d7757c2a8168b463a19d43922579a8.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2026 йил 20–22 апрель кунлари Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Ташкилий қўмита маълумотига кўра, апрель ойида Тошкент яна бизнес ва технологиялар учун жозибадор марказга айланади ҳамда Марказий Осиё минтақасидаги савдо-саноат ҳамкорлигининг асосий тадбири — олтинчи халқаро кўргазмага мезбонлик қилади.Тадбир Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳамда Россия Саноат ва савдо вазирлиги ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.Эслатиб ўтамиз, 2021 йилда Тошкентда Россиядан ташқарида илк бор "Иннопром" кўргазмаси бўлиб ўтган. 2022 йилдан буён форум "Иннопром. Централная Азия" номи билан ўтказилиб келмоқда. 2024 йилдаги кўргазма 28–30 апрель кунлари ўтказилиб, унда Россия, Ўзбекистон ва МДҲ мамлакатларидан 400 дан ортиқ компания иштирок этган. Форум якунида қарийб 5 миллиард долларлик келишувлар имзоланган.
https://sputniknews.uz/20250929/aripov-innoprom-belarus-sessiya-52332482.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1c/49073249_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8e3c30a89d4eb18aa05d22c6818e8b94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иннопром марказий осиё, иннопром 2026, тошкент кўргазма, халқаро саноат кўргазмаси, бизнес форуми, ўзбекистон саноати, россия ҳамкорлик, инвестициялар вазирлиги, саноат ва савдо вазирлиги, тошкентда форум, марказий осиё ҳамкорлик, экспорт, технология кўргазмаси
иннопром марказий осиё, иннопром 2026, тошкент кўргазма, халқаро саноат кўргазмаси, бизнес форуми, ўзбекистон саноати, россия ҳамкорлик, инвестициялар вазирлиги, саноат ва савдо вазирлиги, тошкентда форум, марказий осиё ҳамкорлик, экспорт, технология кўргазмаси

Навбатдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасининг санаси маълум бўлди

18:10 12.11.2025
© Sputnik / Владимир НовиковПятая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Пятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Владимир Новиков
Oбуна бўлиш
Тошкентда бўлиб ўтадиган кўргазмада 35 мамлакатдан 11 мингдан ортиқ меҳмон иштирок этиши кутилмоқда. Тадбир доирасида 20 дан зиёд бизнес ва саноат форумлари ўтказилади
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2026 йил 20–22 апрель кунлари Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Ташкилий қўмита маълумотига кўра, апрель ойида Тошкент яна бизнес ва технологиялар учун жозибадор марказга айланади ҳамда Марказий Осиё минтақасидаги савдо-саноат ҳамкорлигининг асосий тадбири — олтинчи халқаро кўргазмага мезбонлик қилади.
Кўргазма 2026 йил 20–22 апрель кунлари ўтказилиб, унинг экспозиция майдони 18 минг квадрат метрдан ошиши кутилмоқда. "Иннопром" дастури доирасида 20 дан зиёд тадбир ўтказилиб, 35 мамлакатдан 11 мингдан ортиқ меҳмон ташриф буюриши режалаштирилган.
Тадбир Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳамда Россия Саноат ва савдо вазирлиги ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2021 йилда Тошкентда Россиядан ташқарида илк бор "Иннопром" кўргазмаси бўлиб ўтган. 2022 йилдан буён форум "Иннопром. Централная Азия" номи билан ўтказилиб келмоқда. 2024 йилдаги кўргазма 28–30 апрель кунлари ўтказилиб, унда Россия, Ўзбекистон ва МДҲ мамлакатларидан 400 дан ортиқ компания иштирок этган. Форум якунида қарийб 5 миллиард долларлик келишувлар имзоланган.
На Международной промышленной выставке Иннопром в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Арипов "Иннопром. Беларусь" кўргазмаси ялпи сессиясида иштирок этади
29 Сентябр, 12:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0