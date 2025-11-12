https://sputniknews.uz/20251112/metro-tigizlik-munosabat-53417020.html
“Тошкент метрополитени” маълумотига кўра, ҳозирда йўловчилар сони кунига 1 миллиондан ошиб, бекатлар сони 50 тага етди. Сўнгги йилларда 33 км янги йўналишлар ва 21 та бекат фойдаланишга топширилган.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. 2021 йилда Тошкент метрополитени бир кунда 300 мингга яқин йўловчига хизмат кўрсатган бўлса, ҳозирги кунда бу кўрсаткич кунига 1 миллиондан ошган. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизмати маълум қилди.Баёнот ижтимоий тармоқлардаги “Тошкент метросидаги тиғизлик муаммолари” мавзусидаги видеоларга муносабат сифатида эълон қилинган.Натижада, бекатлар сони 50 тага, йўналишлар узунлиги эса 71 кмга етган.Сўнгги уч йилда тиғиз соатларда (07:30–09:00) поездлар орасидаги интервал қисқартирилган. 2021 йилда 36 та поезд ҳаракатланган бўлса, 2025 йилда уларнинг сони 75 тадан ошган. 2026 йил давомида яна 56 та замонавий метро вагони харид қилиниши режалаштирилган.Метрополитен маъмурияти йўловчилардан поездга чиқиш ва тушишда тартибга риоя қилишни сўраб, бу ҳаракат поездлар интервалларининг барқарор амалга ошишига ёрдам беришини таъкидлади.
Янгиликлар
Йўловчилар 1 миллиондан ошди, интервал қисқарди — "метродаги тиғизлик"га расмий муносабат
Тошкент метросида йўловчилар сони сўнгги йилларда уч баробарга ошди — кунлик кўрсаткич 1 миллиондан ошиб, бекатлар сони 50 тага етди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
2021 йилда Тошкент метрополитени бир кунда 300 мингга яқин йўловчига хизмат кўрсатган бўлса, ҳозирги кунда бу кўрсаткич кунига 1 миллиондан ошган. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК матбуот хизмати маълум қилди
.
Баёнот ижтимоий тармоқлардаги “Тошкент метросидаги тиғизлик муаммолари” мавзусидаги видеоларга муносабат сифатида эълон қилинган.
Маълумотда қайд этилишича, 40 йил мобайнида метрополитенда бекатлар сони 29 тани, умумий узунлиги эса 38 кмни ташкил этган. Сўнгги 6 йилда эса қўшимча 33 км метро йўналишлари ва 21 та янги бекат қурилиб, фойдаланишга топширилган.
Натижада, бекатлар сони 50 тага, йўналишлар узунлиги эса 71 кмга етган.
Сўнгги уч йилда тиғиз соатларда (07:30–09:00) поездлар орасидаги интервал қисқартирилган. 2021 йилда 36 та поезд ҳаракатланган бўлса, 2025 йилда уларнинг сони 75 тадан ошган. 2026 йил давомида яна 56 та замонавий метро вагони харид қилиниши режалаштирилган.
Метрополитен маъмурияти йўловчилардан поездга чиқиш ва тушишда тартибга риоя қилишни сўраб, бу ҳаракат поездлар интервалларининг барқарор амалга ошишига ёрдам беришини таъкидлади.