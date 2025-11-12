https://sputniknews.uz/20251112/adb-uzbekistan-qarz-53409957.html
ОТБ Ўзбекистонга $300 млн қарз ажратади
ОТБ Ўзбекистонга $300 млн қарз ажратади
Sputnik Ўзбекистон
ОТБ Ўзбекистонга 300 миллион доллар миқдорида сиёсатга асосланган қарз ажратди. Маблағ микро ва кичик бизнес, айниқса аёллар раҳбарлигидаги корхоналарни қўллаб-қувватлашга йўналтирилади.
2025-11-12T12:35+0500
2025-11-12T12:35+0500
2025-11-12T12:39+0500
осиё тараққиёт банки (отб)
кредит
аёллар
молиялаштириш
тадбиркор
ўзини ўзи банд қилганлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_25:0:825:450_1920x0_80_0_0_d43b2ee9eb4b2eacd8ce8b3052cf84c0.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Ўзбекистонга 300 миллион АҚШ доллари миқдорида сиётатга асосланган қарзни (PBL) маъқуллади. Бу ҳақда ОТБ матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, ушбу маблағ Ҳукуматнинг молиявий хизматлардан етарлича фойдаланолмаётган микро, кичик ва ўрта корхоналарни, айниқса аёллар раҳбарлигидаги бизнесларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек мамлакатда микромолия секторини мустаҳкамлаш бўйича саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ажратилмоқда.Ўзбекистон 1995 йилда ОТБга аъзо бўлган ва шу вақтдан буён мамлакат ушбу ташкилотдан 14,6 миллиард долларлик молиявий ёрдам ва грантлар олган.ОТБ — Осиё ва Тинч океани минтақасидаги етакчи кўп томонлама молия институти бўлиб, унинг энг йирик акциядорлари АҚШ, Япония ва Хитой ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20251030/markaziy-osiyo-kavkaz-qurgoqchilik-53087453.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_225:0:825:450_1920x0_80_0_0_12f29a140b89eaed0aae9a01443fa21c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отб, осиё тараққиёт банки, ўзбекистон, кредит, сиёсатга асосланган қарз, микро бизнес, кичик бизнес, аёл тадбиркорлар, микромолия, молиявий хизматлар, исломий молия, иқтисодий ривожланиш
отб, осиё тараққиёт банки, ўзбекистон, кредит, сиёсатга асосланган қарз, микро бизнес, кичик бизнес, аёл тадбиркорлар, микромолия, молиявий хизматлар, исломий молия, иқтисодий ривожланиш
ОТБ Ўзбекистонга $300 млн қарз ажратади
12:35 12.11.2025 (янгиланди: 12:39 12.11.2025)
ОТБ Ўзбекистонга микро, кичик ва ўрта корхоналарни қўллаб-қувватлаш ҳамда микромолия секторини ривожлантириш мақсадида 300 миллион доллар қарз ажратди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Ўзбекистонга 300 миллион АҚШ доллари миқдорида сиётатга асосланган қарзни (PBL) маъқуллади. Бу ҳақда ОТБ матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда қайд этилишича, ушбу маблағ Ҳукуматнинг молиявий хизматлардан етарлича фойдаланолмаётган микро, кичик ва ўрта корхоналарни, айниқса аёллар раҳбарлигидаги бизнесларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек мамлакатда микромолия секторини мустаҳкамлаш бўйича саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ажратилмоқда.
Маблағнинг 100 миллион доллари имтиёзли шартларда тақдим этилади. Дастур микрокредитлар лимитини ошириш, микромолия қоидаларини такомиллаштириш, аёл тадбиркорларни молиялаштиришни рағбатлантириш, исломий микромолия тизимини жорий этиш ҳамда молия бозорида масъулиятли кредитлаш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтиришни назарда тутади.
Ўзбекистон 1995 йилда ОТБга аъзо бўлган ва шу вақтдан буён мамлакат ушбу ташкилотдан 14,6 миллиард долларлик молиявий ёрдам ва грантлар олган.
ОТБ — Осиё ва Тинч океани минтақасидаги етакчи кўп томонлама молия институти бўлиб, унинг энг йирик акциядорлари АҚШ, Япония ва Хитой ҳисобланади.