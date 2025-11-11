Тожикистон ва Евроосиё тараққиёт банки ҳамкорлик меморандумини имзолади

https://sputniknews.uz/20251111/tajikistan-edb-memorandum-53388674.html
Тожикистон ва Евроосиё тараққиёт банки рақамли лойиҳалар, сунъий интеллект ва инновациялар соҳасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзолади. Душанбеда “электрон харита” платформаси ишлаб чиқилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Тожикистон Саноат ва янги технологиялар вазирлиги ҳамда Евроосиё тараққиёт банкининг (ЕОТБ) Рақамли ташаббуслар жамғармаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди. Ҳужжат томонларнинг қўшма рақамли лойиҳаларни ривожлантириш, тажриба алмашиш ва инновациялар ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги миллий ваколатларни мустаҳкамлаш ниятларини мустаҳкамлайди.Келишувларни амалга ошириш ЕОТБ Рақамли ташаббуслар жамғармасининг молиявий ва эксперт имкониятларидан фойдаланиш имконини беради. Жумладан, банкка аъзо мамлакатлар ўртасида технологиялар алмашинуви ва рақамли интеграцияни ривожлантиришга қаратилган грант дастурлари ҳам шулар қаторига киради.Тожикистонда лойиҳалардан бирини амалга ошириш аллақачон бошланган -" Душанбе шаҳрининг электрон харитаси" рақамли платформаси ишлаб чиқилмоқда.
тожикистон, евроосиё тараққиёт банки, еотб, рақамли ташаббуслар жамғармаси, меморандум, ҳамкорлик, рақамли лойиҳалар, сунъий интеллект, инновациялар, технологиялар трансфери, душанбе, электрон харита, рақамли платформа, давлат бошқаруви, энергия самарадорлиги, хавфсизлик ечимлари, мултимодал тил модели, llm
15:04 11.11.2025 (янгиланди: 15:09 11.11.2025)
Меморандум Тожикистонга рақамли лойиҳаларни амалга ошириш, инновациялар ва сунъий интеллект соҳасида халқаро тажриба ва ресурслардан фойдаланиш учун қўшимча имконият яратади.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Тожикистон Саноат ва янги технологиялар вазирлиги ҳамда Евроосиё тараққиёт банкининг (ЕОТБ) Рақамли ташаббуслар жамғармаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди
Ҳужжат томонларнинг қўшма рақамли лойиҳаларни ривожлантириш, тажриба алмашиш ва инновациялар ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги миллий ваколатларни мустаҳкамлаш ниятларини мустаҳкамлайди.
Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари орасида давлат бошқаруви тизимига сунъий интеллектни жорий этиш, мултимодал тил моделини (LLM) яратиш, шунингдек, энергия самарадорлиги ва хавфсизлик соҳаларида ечимларни ишлаб чиқиш бор.
Келишувларни амалга ошириш ЕОТБ Рақамли ташаббуслар жамғармасининг молиявий ва эксперт имкониятларидан фойдаланиш имконини беради. Жумладан, банкка аъзо мамлакатлар ўртасида технологиялар алмашинуви ва рақамли интеграцияни ривожлантиришга қаратилган грант дастурлари ҳам шулар қаторига киради.
Тожикистонда лойиҳалардан бирини амалга ошириш аллақачон бошланган -" Душанбе шаҳрининг электрон харитаси" рақамли платформаси ишлаб чиқилмоқда.