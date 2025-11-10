https://sputniknews.uz/20251110/russia-kazakhstan-eaeu-bojxona-bitim-53370091.html
Қозоғистон ЕОИИ ва учинчи давлатлар ўртасида ягона божхона транзит тизими битимини ратификация қилиш масаласини муҳокама қилди. Лойиҳа транзит ҳажмини ошириш, хавфсизликни кучайтириш ва савдо тўсиқларини қисқартиришга қаратилган.
2025-11-10T18:35+0500
2025-11-10T18:35+0500
2025-11-10T18:35+0500
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Остона шаҳрида Қозоғистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва учинчи томон давлатлар ўртасида божхона транзитининг ягона тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилиш масаласи муҳокама қилинди.Мазкур ҳужжат 2024 йил 26 декабрда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида имзоланган.Муҳокама Россия ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.Шунингдек, бошқа манфаатдор давлатларнинг ЕОИИ божхона транзити тизимига қўшилиши товарларнинг тўсиқсиз ҳаракатланиши учун қулай шарт-шароит яратиши таъкидланди.
қозоғистон, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, россия, остона, божхона транзити, ягона тизим, ратификация, евроосиё иқтисодий кенгаши, ҳукуматлараро комиссия, транзит ташувлари, савдо тўсиқлари, таъминот занжири, евроосиё интеграцияси, иқтисодий ҳамкорлик
Россия ва Қозоғистон ЕОИИ божхона тизими бўйича битимни муҳокама қилди
Қайд этилишича, битимни амалга ошириш транзит ташувлари ҳажмини оширишга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Остона шаҳрида Қозоғистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва учинчи томон давлатлар ўртасида божхона транзитининг ягона тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилиш масаласи муҳокама қилинди
.
Мазкур ҳужжат 2024 йил 26 декабрда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида имзоланган.
Муҳокама Россия ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.
Қайд этилишича, битимни амалга ошириш транзит ташувлари ҳажмини ошириш, таъминот занжири хавфсизлигини кучайтириш, савдодаги тўсиқларни қисқартириш ҳамда хизматлар сифатини оширишга хизмат қилади.
Шунингдек, бошқа манфаатдор давлатларнинг ЕОИИ божхона транзити тизимига қўшилиши товарларнинг тўсиқсиз ҳаракатланиши учун қулай шарт-шароит яратиши таъкидланди.