Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Остонада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди. Жамғарма 8,5 млрд долларлик молиявий механизм сифатида аъзо давлатлар иқтисодиётини қўллаб-қувватлайди.
2025-11-09T19:20+0500
2025-11-09T19:20+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
қозоғистон
транспорт
энергетика
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди.2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган жамғарма 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади. Офиснинг Остонада очилиши жамғармани мустақил халқаро молиявий ташкилот сифатида ривожланишида муҳим босқич ҳисобланади.
қозоғистон
19:20 09.11.2025
© ЕЭК Флаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2025
© ЕЭК
Oбуна бўлиш
Жамғарма мақсади — инқироз оқибатларини юмшатиш, узоқ муддатли барқарорликни таъминлаш ва аъзо давлатлар иқтисодиётларини интеграциялашувига кўмаклашиш
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди.
2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган жамғарма 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади.
Россия бош вазир ўринбосари Алексей Оверчукнинг таъкидлашича, жамғарма энергетика, транспорт ва логистика каби соҳаларда йирик сармоявий лойиҳаларни амалга оширмоқда ва юқори халқаро обрўга эга.
Офиснинг Остонада очилиши жамғармани мустақил халқаро молиявий ташкилот сифатида ривожланишида муҳим босқич ҳисобланади.
