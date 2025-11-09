https://sputniknews.uz/20251109/eurasia-taraqqiyot-jamgarma-qarorgoh-53342172.html
Остонада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди
Остонада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди
Sputnik Ўзбекистон
Остонада Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди. Жамғарма 8,5 млрд долларлик молиявий механизм сифатида аъзо давлатлар иқтисодиётини қўллаб-қувватлайди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди.2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган жамғарма 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади. Офиснинг Остонада очилиши жамғармани мустақил халқаро молиявий ташкилот сифатида ривожланишида муҳим босқич ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида Евроосиё барқарорлаштириш ва тараққиёт жамғармасининг бош қароргоҳи очилди
2009 йилда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон томонидан ташкил этилган жамғарма 8,5 миллиард долларлик минтақавий молиявий механизм ҳисобланади.
Россия бош вазир ўринбосари Алексей Оверчукнинг таъкидлашича, жамғарма энергетика, транспорт ва логистика каби соҳаларда йирик сармоявий лойиҳаларни амалга оширмоқда ва юқори халқаро обрўга эга.
Офиснинг Остонада очилиши жамғармани мустақил халқаро молиявий ташкилот сифатида ривожланишида муҳим босқич ҳисобланади.