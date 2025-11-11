https://sputniknews.uz/20251111/chiqindi-qarzdor-elektr-cheklov-53380182.html
Тошкентда чиқинди хизмати учун қарздор 6 минг абонентга электр тўловига чеклов қўйилди
Тошкент шаҳрида чиқинди хизмати учун қарздор 6 минг абонентнинг электр тўловига вақтинча чеклов қўйилди. Абонентлар “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ рақамидан SMS орқали огоҳлантирилган. Қарз тўланганидан сўнг чеклов дарҳол ечилади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/04/48240661_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d24953361ce53710b05e5a6ab214fab.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Огоҳлантиришдан кейин беш кун ичида чиқинди хизмати учун қарзни тўламаган Тошкент шаҳридаги 6 минг абонентнинг электр энергиясига тўлов қилиш имконияти вақтинча чекланди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиёт агентлиги хабар берди.Маълумотга кўра, 5 ноябрь куни Тошкент шаҳри бўйича чиқинди хизматларидан келиб чиққан 2 миллиард сўмдан ортиқ дебитор қарз учун жами 25 минг 121 абонент "Ҳудудий электр тармоқлари" АЖнинг "2100" рақамидан SMS орқали огоҳлантирилган.Ҳозирда пойтахтда чиқинди хизматларига оид 582 миллион сўмдан ортиқ қарз мавжуд. Чеклов қарз тўланганидан сўнг дарҳол ечилади.Мазкур тартиб 2025 йил 7 мартда қабул қилинган 1044-сонли қонунга асосан жорий этилган бўлиб, фақат 2025 йил 1 июлидан кейинги қарздорликларга нисбатан қўлланилади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/04/48240661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5429f59758b8a1c8adb6dc342d407e83.jpg
тошкент, чиқинди хизмати, қарздорлик, электр тўлови, чеклов, чиқиндилар агентлиги, чиқиндиларни бошқариш агентлиги, циркуляр иқтисодиёт, ҳудудий электр тармоқлари, дебитор қарздорлик, абонентлар, чиқинди хизмати қарзи, sms огоҳлантириш, 2100 рақами, тўлов тизими, хизмат ҳақи, 2025 йил
Агентлик маълумотига кўра, абонентлар қарз ҳақида олдиндан SMS орқали огоҳлантирилган ва қарз бартараф этилгандан сўнг чеклов автоматик ечилади.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Огоҳлантиришдан кейин беш кун ичида чиқинди хизмати учун қарзни тўламаган Тошкент шаҳридаги 6 минг абонентнинг электр энергиясига тўлов қилиш имконияти вақтинча чекланди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиёт агентлиги хабар берди
Маълумотга кўра, 5 ноябрь куни Тошкент шаҳри бўйича чиқинди хизматларидан келиб чиққан 2 миллиард сўмдан ортиқ дебитор қарз учун жами 25 минг 121 абонент “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖнинг “2100” рақамидан SMS орқали огоҳлантирилган.
Ҳозирда пойтахтда чиқинди хизматларига оид 582 миллион сўмдан ортиқ қарз мавжуд. Чеклов қарз тўланганидан сўнг дарҳол ечилади.
Шунингдек, декабрь ойидан бу тизим мамлакатнинг барча ҳудудларида жорий этилиши режалаштирилган.
Мазкур тартиб 2025 йил 7 мартда қабул қилинган 1044-сонли қонунга
асосан жорий этилган бўлиб, фақат 2025 йил 1 июлидан кейинги қарздорликларга нисбатан қўлланилади.