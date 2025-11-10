https://sputniknews.uz/20251110/zaxarova-bbc-bosh-direktori-istefosi-munosabat-53360911.html
Аввалроқ "The Telegraph" телекомпания Дональд Трампнинг 2021 йил 6 январда Капитолийга ҳужум олдидан сўзлаган нутқини сохталаштирганини ёзганди. Видеода Трампнинг 2021 йил 6 январда сўзлаган нутқидан парчалар шундай монтаж қилинганки, гўё АҚШ президенти ўз тарафдорларига улар билан бирга Капитолийга боришини ва "шер каби жанг қилишини" айтади.
ТОШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Раҳбарияти истеъфога чиққан Британия телерадиокорпорациясига (BBC) "тамға қўядиган жойнинг ўзи йўқ", улар Буча воқеасини сохталаштирган ва бошқа ёлғон маълумотлар яратиш билан шуғулланишган. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.Россия расмий вакилининг таъкидлашича, BBC журналистлари "Сочидаги Олимпиада арафасида россиялик мухлислар ҳақидаги воқеаларни, Сурияда ҳақида ёлғон хабарларни тўқиб чиқаришган, Скрипаллар ҳақида мантиқсиз ёлғонлар ва бошқалар воқеаларни бўрттиришган.
ТОШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Раҳбарияти истеъфога чиққан Британия телерадиокорпорациясига (BBC) “тамға қўядиган жойнинг ўзи йўқ”, улар Буча воқеасини сохталаштирган ва бошқа ёлғон маълумотлар яратиш билан шуғулланишган. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилди.
“Уларга тамға қўядиган жой йўқ. Бучадаги сохталаштиришни ҳам худди шундай “таҳрирлаган, аслида ахборот жиҳатдан айнан “Би-би-си” сохталаштирган”, - деди Захарова “Взгляд” нашрига берган интервьюсида.
Россия расмий вакилининг таъкидлашича, BBC журналистлари “Сочидаги Олимпиада арафасида россиялик мухлислар ҳақидаги воқеаларни, Сурияда ҳақида ёлғон хабарларни тўқиб чиқаришган, Скрипаллар ҳақида мантиқсиз ёлғонлар ва бошқалар воқеаларни бўрттиришган.
Аввалроқ “The Telegraph” телекомпания Дональд Трампнинг 2021 йил 6 январда Капитолийга ҳужум олдидан сўзлаган нутқини сохталаштирганини ёзганди. Видеода Трампнинг 2021 йил 6 январда сўзлаган нутқидан парчалар шундай монтаж қилинганки, гўё АҚШ президенти ўз тарафдорларига улар билан бирга Капитолийга боришини ва “шер каби жанг қилишини” айтади. Аслида Трамп бошқа нарса ҳақида гапирган.
Бунинг ортидан BBC бош директори Тим Дэйви ва BBC News янгиликлар бўлими раҳбари Дебора Тернесс истеъфога чиқди.
АҚШ президентининг матбуот котиби Кэролайн Левитт “Би-би-си"ни ёлғон маълумот тарқатишда айблади.
Дональд Трамп ўзининг "Truth Social" ижтимоий тармоғида BBC бош директорининг истеъфосига муносабат билдирди.
“Ҳамма истеъфога чиқади ёки ишдан бўшаяпти, чунки улар менинг 6 январдаги жуда яхши нутқимни “бузиб” эфирга узатганликда қўлга тушди. Бу президентлик сайловларига аралашишга уринган ўта виждонсиз одамлар. Бунинг устига, улар бизнинг биринчи рақамли иттифоқчимиз деб ҳисоблайдиган мамлакатдан. Демократия учун қандай даҳшат!”, - деб ёзди Трамп.
2021 йил 6 январ куни, Трамп сайловларда мағлуб бўлганидан икки ой ўтгач, унинг тарафдорлари Капитолий биносига бостириб киришганди. Бу ерда сайловларда Жо Байден ғалаба қозонганини тасдиқлаш учун конгресс йиғилиши ўтказилиши керак эди. Ўшанда тўқнашувлар оқибатида беш киши ҳалок бўлди,140 нафар полициячи жароҳатланди.
Ушбу воқеадан сўнг Трампга қарши бир нечта жиноят ишлари очилди. Трамп иккинчи марта президентга сайлангандан кейин Капитолийга ҳужум қилиш айблови билан қамалган 1,5 минг нафар тарафдорини афв этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.