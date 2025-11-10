https://sputniknews.uz/20251110/un-ukraine-mojaro-hal-etish-53359593.html
БМТнинг Украина можаросини ҳал этишда роли борми - Россия доимий вакили жавоби
БМТнинг Украина можаросини ҳал этишда роли борми - Россия доимий вакили жавоби
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг БМТдаги вакили Василий Небензя БМТ Украина инқирозини ҳал қилишда фаол роль ўйнамаяпти ва холисликни йўқотганини айтди.
2025-11-10T14:05+0500
2025-11-10T14:05+0500
2025-11-10T14:05+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
бмт
интервью
украина
можаро
тинчлик
россия
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/0d/15399219_0:30:2775:1590_1920x0_80_0_0_70b67ef352de29e90446938511cc9976.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина инқирозини ҳал этишда ташкилотнинг роли йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда у РИА Новости агентлигига берган интервьюсида маълум қилди.Россиялик дипломатнинг таъкидлашича, бу ҳолат БМТ бош котиби Антониу Гутерреш ҳамда унинг матбуот котиби ва бошқа расмий шахслар ўз лавозимини суиистеъмол қилаётгани билан боғлиқ.Унинг сўзларига кўра, ташкилот бош котиби матбуот хизмати “Украинанинг Россия фуқаролари ва аҳолисига нисбатан амалга ошираётган ҳаракатларини” эътиборсиз қолдирмоқда.
https://sputniknews.uz/20251109/lavrov-ukraine-crimea-russia-eu-aktivlar-53338987.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/0d/15399219_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_73a0d1447abe424fe9840a240bfe3bfb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
василий небензя, россия, бмт, украина можароси, антониу гутерреш, халқаро низо, холислик, дипломатия, бмт низоми, россия ва бмт муносабатлари, риа новости, россия ва украина, бмт бош котиби, можаро
василий небензя, россия, бмт, украина можароси, антониу гутерреш, халқаро низо, холислик, дипломатия, бмт низоми, россия ва бмт муносабатлари, риа новости, россия ва украина, бмт бош котиби, можаро
БМТнинг Украина можаросини ҳал этишда роли борми - Россия доимий вакили жавоби
Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензянинг таъкидлашича, БМТ Украина инқирозини ҳал этишда амалий роль ўйнамаяпти ва холислик тамойилларини бузмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина инқирозини ҳал этишда ташкилотнинг роли йўқлигини таъкидлади. Бу ҳақда у РИА Новости агентлигига берган интервьюсида маълум қилди
.
“Менимча, жавоб – йўқ”, — деди Небензя унга БМТ Украина инқирозини ҳал этишда қандайдир роль ўйнаяптими деб берилган саволга жавобан.
Россиялик дипломатнинг таъкидлашича, бу ҳолат БМТ бош котиби Антониу Гутерреш ҳамда унинг матбуот котиби ва бошқа расмий шахслар ўз лавозимини суиистеъмол қилаётгани билан боғлиқ.
“Халқаро ходимларнинг холислиги тўғрисидаги низомнинг юзинчи моддасига қатъий амал қилиш ўрнига, улар, шубҳасиз, можарода бир томонни қўллаб-қувватламоқда”, — деди Небензя.
Унинг сўзларига кўра, ташкилот бош котиби матбуот хизмати “Украинанинг Россия фуқаролари ва аҳолисига нисбатан амалга ошираётган ҳаракатларини” эътиборсиз қолдирмоқда.
“Шунинг учун, очиғини айтсам, мен БМТнинг бу жараёндаги ролини кўрмаяпман. Ҳа, уларнинг ўзлари ҳам алоҳида роль ўйнашга интилишмаяпти, чунки бу мавзуда улар учун музокара столи атрофида жой йўқлигини яхши тушунишади”, — дея хулоса қилди Россиянинг БМТдаги доимий вакили.