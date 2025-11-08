https://sputniknews.uz/20251108/kupyansk-ukraina-qurshov-53326835.html
Купянск ва Красноармейскда Украина кучлари қуршовни ёриб ўта олмади
Купянск ва Красноармейскда Украина кучлари қуршовни ёриб ўта олмади
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги Россия Қуролли кучларининг Красноармейск ва Купянск яқинидаги ҳаракатлари ҳақида хабар берди. 08.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-08T17:32+0500
2025-11-08T17:32+0500
2025-11-08T17:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53176875_0:275:3151:2047_1920x0_80_0_0_75c31fa8f837c97f28c72ab5d56ddea9.jpg
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари Украина қуролли кучларининг Купянск ва Красноармейск ҳудудларида қуршаб олинган бўлинмаларини йўқ қилишда давом этмоқда, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.КупянскРоссия Қуролли кучлари "Ғарб" гуруҳининг 6-армияси ҳужум бўлинмалари Харков вилоятидаги Купянск яқинида душманни йўқ қилишда давом этмоқда.Масалан, украиналик жангариларнинг қуршовдаги бўлинмаларни енгиллаштиришга уриниши чоғида рус аскарлари Осиново ҳудудидан иккита ҳужумни қайтарди.Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари Купянск яқинидаги йўқотишлари 55 нафаргача ҳарбий хизматчи, 18 та қурол ва ҳарбий техника, шу жумладан иккита зирҳли жанговар машина, Америкада ишлаб чиқарилган иккита 155 мм "Паладин" ўзиюрар тўп, 7та пикап, 4та электрон кураш станцияларини ташкил этди. Купянск Харков вилоятининг шарқий қисмида Украина Қуролли кучлари мудофааси учун муҳим шаҳар ҳисобланади. У Оскол дарёси бўйида жойлашган бўлиб, у шаҳарни икки қисмга ажратади. У табиий мудофаа чизиғи ва олдинги чизиқ бўйлаб табиий тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Бу шаҳарни озод қилиш дарёни кесиб ўтиш ва Харков вилоятида ғарбга қараб юриш имконини беради.Красноармейск ва ДимитровБундан ташқари, душманнинг Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларини ўраб олишга уринишлари пайтида рус қўшинлари Гришино шаҳри ҳудудидан 14 та ҳужумни қайтарди. “Украина Қуролли кучларининг 32-механизациялашган бригадасининг шимолий йўналишда қамалдан чиқиб кетишга уриниши бартараф этилди”, — дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида.Димитровда 51-армиянинг 5-мотоўқчилар бригадаси бўлинмалари Восточний микрорайонида фаол ҳужумни давом эттирмоқда, 19та бино озод қилинди.Димитров Красноармейск билан биргаликда шаҳар агломерациясини ташкил қилади. Бу Донбасдаги Украина Қуролли Кучлари учун муҳим транспорт маркази: Часов Ярга етказиб бериш ва мустаҳкамлаш йўлларининг муҳим қисми Костянтиновка орқали ўтган. Селидовони ўқ-дорилар билан таъминлашда ҳам муҳим роль ўйнади. Красноармейск ДХРдаги бутун фронт чизиғи бўйлаб Украина мудофаасининг тамал тоши эди.Сўнгги 24 соат ичида Украина армиясининг Красноармейск ва Димитров яқинидаги йўқотишлари 240 дан ортиқ аскар, танк, иккита зирҳли жанговар машина, шу жумладан Швецияда ишлаб чиқарилган Пбв 302 зирҳли транспорт воситаси, учта пикапни ташкил қилди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53176875_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d665d8ef347099083e0aaca040d8852b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти
Купянск ва Красноармейскда Украина кучлари қуршовни ёриб ўта олмади
17:32 08.11.2025 (янгиланди: 17:33 08.11.2025)
Мудофаа вазирлиги Россия Қуролли кучларининг Красноармейск ва Купянск яқинидаги ҳаракатлари ҳақида хабар берди.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари Украина қуролли кучларининг Купянск ва Красноармейск ҳудудларида қуршаб олинган бўлинмаларини йўқ қилишда давом этмоқда, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
Россия Қуролли кучлари "Ғарб" гуруҳининг 6-армияси ҳужум бўлинмалари Харков вилоятидаги Купянск яқинида душманни йўқ қилишда давом этмоқда.
Масалан, украиналик жангариларнинг қуршовдаги бўлинмаларни енгиллаштиришга уриниши чоғида рус аскарлари Осиново ҳудудидан иккита ҳужумни қайтарди.
“Петровка қишлоғи яқинида душман ҳужум гуруҳининг Оскол дарёси орқали вайрон бўлган ўтиш жойини қайта тиклаш учун бузиб ўтишга уриниши бартараф этилди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари Купянск яқинидаги йўқотишлари 55 нафаргача ҳарбий хизматчи, 18 та қурол ва ҳарбий техника, шу жумладан иккита зирҳли жанговар машина, Америкада ишлаб чиқарилган иккита 155 мм "Паладин" ўзиюрар тўп, 7та пикап, 4та электрон кураш станцияларини ташкил этди.
Купянск Харков вилоятининг шарқий қисмида Украина Қуролли кучлари мудофааси учун муҳим шаҳар ҳисобланади. У Оскол дарёси бўйида жойлашган бўлиб, у шаҳарни икки қисмга ажратади. У табиий мудофаа чизиғи ва олдинги чизиқ бўйлаб табиий тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Бу шаҳарни озод қилиш дарёни кесиб ўтиш ва Харков вилоятида ғарбга қараб юриш имконини беради.
Красноармейск ва Димитров
"Марказ" гуруҳининг 2-армиясининг ҳужум гуруҳлари Марказий округнинг шарқий қисмида ва ДХРнинг ғарбий Красноармейск саноат зонасида украиналик жангариларни йўқ қилишда давом этмоқда. Шунингдек, Гнатовка ва Рог шаҳарчаларини тозалаш ишлари олиб борилмоқда. Охирги 24 соат ичида 39 та бино озод қилинди.
Бундан ташқари, душманнинг Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларини ўраб олишга уринишлари пайтида рус қўшинлари Гришино шаҳри ҳудудидан 14 та ҳужумни қайтарди. “Украина Қуролли кучларининг 32-механизациялашган бригадасининг шимолий йўналишда қамалдан чиқиб кетишга уриниши бартараф этилди”, — дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида.
Димитровда 51-армиянинг 5-мотоўқчилар бригадаси бўлинмалари Восточний микрорайонида фаол ҳужумни давом эттирмоқда, 19та бино озод қилинди.
Димитров Красноармейск билан биргаликда шаҳар агломерациясини ташкил қилади. Бу Донбасдаги Украина Қуролли Кучлари учун муҳим транспорт маркази: Часов Ярга етказиб бериш ва мустаҳкамлаш йўлларининг муҳим қисми Костянтиновка орқали ўтган. Селидовони ўқ-дорилар билан таъминлашда ҳам муҳим роль ўйнади. Красноармейск ДХРдаги бутун фронт чизиғи бўйлаб Украина мудофаасининг тамал тоши эди.
Сўнгги 24 соат ичида Украина армиясининг Красноармейск ва Димитров яқинидаги йўқотишлари 240 дан ортиқ аскар, танк, иккита зирҳли жанговар машина, шу жумладан Швецияда ишлаб чиқарилган Пбв 302 зирҳли транспорт воситаси, учта пикапни ташкил қилди.