Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото
Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото
Тошкентда куз — зарҳал барглар ёмғири, хушбўй ҳаво ва мазали мевалар пишган фасл. Шаҳар ўзгача бир тароват касб этиб, истироҳат боғлар ва хиёбонларда шинам сайрга чорлайди.
Каштан барглари аста-секин сарғаяди, асфальтланган йўлларга тушади ва ҳаво енгил салқинлик ва кузнинг хушбўй таровати билан тўлдирилади. Шу кунларда Тошкент айниқса гўзал: шаҳар шовқини сусаяди, боғлар тинчлик ва мулоҳаза оролларига айланади.Хиёбонлар бўйлаб талабалар, оилалар ва пиёдалар шошилиб ўтишади — ҳар ким ўз иши билан банд, аммо гўё бир лаҳзага тўхтаб, тилла барглар ва кузнинг нафасини ҳис қилгандек бўлади.Атрофингиздаги ҳамма нарса секинлашади: қадамлар сокин бўлади, суҳбатлар илиқлашади, ранглар янада бой бўлади. Афтидан, шаҳарнинг ўзи шовқин-сурондан халос бўлиб, тўкилган барглар ритмида яшайди.Sputnik фототасмасида олтин кузнинг Тошкентдаги гўзал манзаларини томоша қилинг.
Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото
Тошкентда куз — зарҳал барглар ёмғири, хушбўй ҳаво ва мазали мевалар пишган фасл. Шаҳар ўзгача бир тароват касб этиб, истироҳат боғлар ва хиёбонларда шинам сайрга чорлайди.
Каштан барглари аста-секин сарғаяди, асфальтланган йўлларга тушади ва ҳаво енгил салқинлик ва кузнинг хушбўй таровати билан тўлдирилади. Шу кунларда Тошкент айниқса гўзал: шаҳар шовқини сусаяди, боғлар тинчлик ва мулоҳаза оролларига айланади.
Хиёбонлар бўйлаб талабалар, оилалар ва пиёдалар шошилиб ўтишади — ҳар ким ўз иши билан банд, аммо гўё бир лаҳзага тўхтаб, тилла барглар ва кузнинг нафасини ҳис қилгандек бўлади.
Атрофингиздаги ҳамма нарса секинлашади: қадамлар сокин бўлади, суҳбатлар илиқлашади, ранглар янада бой бўлади. Афтидан, шаҳарнинг ўзи шовқин-сурондан халос бўлиб, тўкилган барглар ритмида яшайди.
фототасмасида олтин кузнинг Тошкентдаги гўзал манзаларини томоша қилинг.
Табиат, шаҳар ва одамлар кузнинг майин рангларида уйғунлик касб этади
Табиат, шаҳар ва одамлар кузнинг майин рангларида уйғунлик касб этади
Яшил чироқ — шунчаки сигнал эмас, балки ёшлар ҳаётининг ритми
Яшил чироқ — шунчаки сигнал эмас, балки ёшлар ҳаётининг ритми
Барглар ҳавода рақсга тушгандай айланади, хиёбонларда эса шамолнинг майин овози янграйди
Барглар ҳавода рақсга тушгандай айланади, хиёбонларда эса шамолнинг майин овози янграйди
Олтин барглар, илиқ нур ва хушбўй ҳаво фаслидир
Олтин барглар, илиқ нур ва хушбўй ҳаво фаслидир
Олтин барглар билан қопланган, илиқ нурга тўлган узун хиёбон тинчлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини беради
Олтин барглар билан қопланган, илиқ нурга тўлган узун хиёбон тинчлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини беради
Тошкентда куз — шаҳар сокин нафас оладиган фасл
Тошкентда куз — шаҳар сокин нафас оладиган фасл