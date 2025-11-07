Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251107/toshkent-oltin-kuz-53284501.html
Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото
Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда куз — зарҳал барглар ёмғири, хушбўй ҳаво ва мазали мевалар пишган фасл. Шаҳар ўзгача бир тароват касб этиб, истироҳат боғлар ва хиёбонларда шинам сайрга чорлайди.
2025-11-07T20:00+0500
2025-11-07T20:00+0500
тошкент
фото
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53305323_0:624:2495:2027_1920x0_80_0_0_46a1dfca60aab2cffa5e0a30af88b052.jpg
Каштан барглари аста-секин сарғаяди, асфальтланган йўлларга тушади ва ҳаво енгил салқинлик ва кузнинг хушбўй таровати билан тўлдирилади. Шу кунларда Тошкент айниқса гўзал: шаҳар шовқини сусаяди, боғлар тинчлик ва мулоҳаза оролларига айланади.Хиёбонлар бўйлаб талабалар, оилалар ва пиёдалар шошилиб ўтишади — ҳар ким ўз иши билан банд, аммо гўё бир лаҳзага тўхтаб, тилла барглар ва кузнинг нафасини ҳис қилгандек бўлади.Атрофингиздаги ҳамма нарса секинлашади: қадамлар сокин бўлади, суҳбатлар илиқлашади, ранглар янада бой бўлади. Афтидан, шаҳарнинг ўзи шовқин-сурондан халос бўлиб, тўкилган барглар ритмида яшайди.Sputnik фототасмасида олтин кузнинг Тошкентдаги гўзал манзаларини томоша қилинг.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53305323_0:176:2495:2047_1920x0_80_0_0_d9e715b1cc40646b8be8ac6aa68232d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент куз фото сайр
тошкент куз фото сайр

Тошкентда олтин куз: заррин япроқлар оралаб сайр - фото

20:00 07.11.2025
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкентда куз — зарҳал барглар ёмғири, хушбўй ҳаво ва мазали мевалар пишган фасл. Шаҳар ўзгача бир тароват касб этиб, истироҳат боғлар ва хиёбонларда шинам сайрга чорлайди.
Каштан барглари аста-секин сарғаяди, асфальтланган йўлларга тушади ва ҳаво енгил салқинлик ва кузнинг хушбўй таровати билан тўлдирилади. Шу кунларда Тошкент айниқса гўзал: шаҳар шовқини сусаяди, боғлар тинчлик ва мулоҳаза оролларига айланади.
Хиёбонлар бўйлаб талабалар, оилалар ва пиёдалар шошилиб ўтишади — ҳар ким ўз иши билан банд, аммо гўё бир лаҳзага тўхтаб, тилла барглар ва кузнинг нафасини ҳис қилгандек бўлади.
Атрофингиздаги ҳамма нарса секинлашади: қадамлар сокин бўлади, суҳбатлар илиқлашади, ранглар янада бой бўлади. Афтидан, шаҳарнинг ўзи шовқин-сурондан халос бўлиб, тўкилган барглар ритмида яшайди.
Sputnik фототасмасида олтин кузнинг Тошкентдаги гўзал манзаларини томоша қилинг.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Табиат, шаҳар ва одамлар кузнинг майин рангларида уйғунлик касб этади

Табиат, шаҳар ва одамлар кузнинг майин рангларида уйғунлик касб этади - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Табиат, шаҳар ва одамлар кузнинг майин рангларида уйғунлик касб этади

© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яшил чироқ — шунчаки сигнал эмас, балки ёшлар ҳаётининг ритми

Яшил чироқ — шунчаки сигнал эмас, балки ёшлар ҳаётининг ритми - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яшил чироқ — шунчаки сигнал эмас, балки ёшлар ҳаётининг ритми

© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Барглар ҳавода рақсга тушгандай айланади, хиёбонларда эса шамолнинг майин овози янграйди

Барглар ҳавода рақсга тушгандай айланади, хиёбонларда эса шамолнинг майин овози янграйди - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Барглар ҳавода рақсга тушгандай айланади, хиёбонларда эса шамолнинг майин овози янграйди

© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Олтин барглар, илиқ нур ва хушбўй ҳаво фаслидир

Олтин барглар, илиқ нур ва хушбўй ҳаво фаслидир - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Олтин барглар, илиқ нур ва хушбўй ҳаво фаслидир

© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Олтин барглар билан қопланган, илиқ нурга тўлган узун хиёбон тинчлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини беради

Олтин барглар билан қопланган, илиқ нурга тўлган узун хиёбон тинчлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини беради - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Олтин барглар билан қопланган, илиқ нурга тўлган узун хиёбон тинчлик ва ҳамжиҳатлик туйғусини беради

© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень в Ташкенте — время мягкого света и тихих прогулок. - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда куз — шаҳар сокин нафас оладиган фасл

Тошкентда куз — шаҳар сокин нафас оладиган фасл - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда куз — шаҳар сокин нафас оладиган фасл

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0