Мирзиёев Трамп Украина можаросига барҳам бера олишига ишонч билдирди

13:04 07.11.2025 (янгиланди: 13:30 07.11.2025)
Мирзиеёвнинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда Трампни тинчлик президенти деб аташади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва Украина ўртасидаги можарони тўхтата олишига умид билдирди. Бундай фикрни Мирзиёев Вашингтондаги Оқ уйда Марказий Осиё ва АҚШ раҳбарларининг C5+1 саммитида сўзлаган нутқида билдирди.
Ўзбекистон етакчиси Трампнинг халқаро барқарорликка қўшган ҳиссаси Ўзбекистонда эътироф этилганини таъкидлади.
“Мен сизга аввал ҳам айтганман: Ўзбекистонда сизни тинчлик президенти деб аташади. Сиз жуда кўп иш қилдингиз — саккизта урушни тўхтата олдингиз. Ва ишончим комилки, Россия ва Украина ўртасидаги урушни фақат сиз тўхтата оласиз. Биз бунга жуда умид қиламиз”, — деди Мирзиёев.
6 ноябрь куни Вашингтонда “Марказий Осиё-АҚШ” саммити бўлиб ўтди. Унда Шавкат Мирзиёев қатнашиб, қатор таклифларни билдирди.