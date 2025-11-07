Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Мирзиёев Трамп Украина можаросига барҳам бера олишига ишонч билдирди
Мирзиёев Трамп Украина можаросига барҳам бера олишига ишонч билдирди
"Мен сизга аввал ҳам айтганман: Ўзбекистонда сизни тинчлик президенти деб аташади. Сиз жуда кўп иш қилдингиз — саккизта урушни тўхтата олдингиз. Ва ишончим комилки, Россия ва Украина ўртасидаги урушни фақат сиз тўхтата оласиз. Биз бунга жуда умид қиламиз”, — деди Мирзиёев.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва Украина ўртасидаги можарони тўхтата олишига умид билдирди. Бундай фикрни Мирзиёев Вашингтондаги Оқ уйда Марказий Осиё ва АҚШ раҳбарларининг C5+1 саммитида сўзлаган нутқида билдирди.Ўзбекистон етакчиси Трампнинг халқаро барқарорликка қўшган ҳиссаси Ўзбекистонда эътироф этилганини таъкидлади.6 ноябрь куни Вашингтонда “Марказий Осиё-АҚШ” саммити бўлиб ўтди. Унда Шавкат Мирзиёев қатнашиб, қатор таклифларни билдирди.
13:04 07.11.2025 (янгиланди: 13:30 07.11.2025)
В Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом
Мирзиеёвнинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда Трампни тинчлик президенти деб аташади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампнинг Россия ва Украина ўртасидаги можарони тўхтата олишига умид билдирди. Бундай фикрни Мирзиёев Вашингтондаги Оқ уйда Марказий Осиё ва АҚШ раҳбарларининг C5+1 саммитида сўзлаган нутқида билдирди.
Ўзбекистон етакчиси Трампнинг халқаро барқарорликка қўшган ҳиссаси Ўзбекистонда эътироф этилганини таъкидлади.
“Мен сизга аввал ҳам айтганман: Ўзбекистонда сизни тинчлик президенти деб аташади. Сиз жуда кўп иш қилдингиз — саккизта урушни тўхтата олдингиз. Ва ишончим комилки, Россия ва Украина ўртасидаги урушни фақат сиз тўхтата оласиз. Биз бунга жуда умид қиламиз”, — деди Мирзиёев.
6 ноябрь куни Вашингтонда “Марказий Осиё-АҚШ” саммити бўлиб ўтди. Унда Шавкат Мирзиёев қатнашиб, қатор таклифларни билдирди.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате C5+1. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2025
Мирзиёев Вашингтондаги “Марказий Осиё-АҚШ” саммитида қандай таклифларни билдирди
10:57
