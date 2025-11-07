Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
“Эхо “Евразия-Кинофест” кинофорумига бағишланган матбуот анжумани – жонли эфир
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251107/mdh-mamlakatlari-kasaba-uyushmalari-53304164.html
Анонс: МДҲ мамлакатлари касаба уюшмалари ҳамкорлигини ривожлантириш муҳокама қилинади
Анонс: МДҲ мамлакатлари касаба уюшмалари ҳамкорлигини ривожлантириш муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Экспертлар ижтимоий шерикликни ривожлантиришда касаба уюшмаларининг роли, бандлик ва меҳнат муҳофазаси соҳасидаги илғор тажрибалар ҳамда халқаро ҳамкорликнинг... 07.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-07T15:02+0500
2025-11-07T15:02+0500
матбуот маркази
жамият
касаба уюшмалари
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида МДҲ мамлакатлари касаба уюшмалари ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва тажриба алмашишга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 10 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Иштирокчилар:Анжуманда экспертлар ижтимоий шерикликни ривожлантиришда касаба уюшмаларининг роли, замонавий муаммолар, бандлик ва меҳнат муҳофазаси соҳасидаги илғор тажрибалар ҳамда халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишларини муҳокама қилишади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03dbf0dde536e5d9855e5e815ddcf329.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, касаба уюшмалари, мдҳ
жамият, касаба уюшмалари, мдҳ

Анонс: МДҲ мамлакатлари касаба уюшмалари ҳамкорлигини ривожлантириш муҳокама қилинади

15:02 07.11.2025
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Экспертлар ижтимоий шерикликни ривожлантиришда касаба уюшмаларининг роли, бандлик ва меҳнат муҳофазаси соҳасидаги илғор тажрибалар ҳамда халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишларини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида МДҲ мамлакатлари касаба уюшмалари ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва тажриба алмашишга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 10 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Иштирокчилар:
Касаба уюшмалари Умумконфедерацияси бош котиби, Россия Давлат думаси депутати Виктор Пинский;
Касаба уюшмалари Умумконфедерацияси бош котиби ўринбосари Маргарита Усова.
Анжуманда экспертлар ижтимоий шерикликни ривожлантиришда касаба уюшмаларининг роли, замонавий муаммолар, бандлик ва меҳнат муҳофазаси соҳасидаги илғор тажрибалар ҳамда халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишларини муҳокама қилишади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0