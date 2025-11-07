https://sputniknews.uz/20251107/exo-evraziya-kinofest-kinoforum-53301615.html
“Эхо “Евразия-Кинофест” кинофорумига бағишланган матбуот анжумани – жонли эфир
“Эхо “Евразия-Кинофест” кинофорумига бағишланган матбуот анжумани – жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
“Эхо "Евразия-Кинофест” – бу Москва ва Сочида бўлиб ўтган ва 35 мингдан зиёд томошабинни жамлаган “Евразия-Кинофест" катта фестивалининг давоми. Унинг танлов ва танловдан ташқари дастурига Россия, Арманистон, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Ўзбкекистон, Қозоғистон, Туркия, Бразилия, ЖАР ва бошқа мамлакатлар фильмлари киритилган.
2025-11-07T15:05+0500
2025-11-07T15:05+0500
2025-11-07T15:13+0500
матбуот маркази
маданият
кино
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53307704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b32e67725378ec103e99169396ef3da.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида "Эхо “Евразия-Кинофест” кинофоруми бошланишига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтмоқда.Иштирокчилар:Тошкентда кинофорум доирасида маҳорат дарслари, таълим маърузалари ва таниқли режиссёр ва актёрлар билан ижодий учрашувлар режалаштирилган.“Эхо "Евразия-Кинофест” – бу Москва ва Сочида бўлиб ўтган ва 35 мингдан зиёд томошабинни жамлаган “Евразия-Кинофест" катта фестивалининг давоми. Унинг танлов ва танловдан ташқари дастурига Россия, Арманистон, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Ўзбкекистон, Қозоғистон, Туркия, Бразилия, ЖАР ва бошқа мамлакатлар фильмлари киритилган.Кинофорум ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва ЕОИИ мамлакатларида профессионал ҳамжамиятни ривожлантиришга қаратилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53307704_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_895a21418cfc59858becdc380fc12060.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
“эхо “евразия-кинофест” кинофорум
“эхо “евразия-кинофест” кинофорум
“Эхо “Евразия-Кинофест” кинофорумига бағишланган матбуот анжумани – жонли эфир
15:05 07.11.2025 (янгиланди: 15:13 07.11.2025)
Эксклюзив
Кинофорум ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва ЕОИИ мамлакатларида профессионал ҳамжамиятни ривожлантиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида "Эхо “Евразия-Кинофест” кинофоруми бошланишига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтмоқда.
Сергей Новожилов, “Евроосиё-Кинофест” Халқаро Евросиё кинофестивалининг бадиий раҳбари;
Вячеслав Матвейчук, “Евроосиё” АНТ маданиятлараро дастурлар ва халқаро лойиҳалар бўлими бошлиғи.
Тошкентда кинофорум доирасида маҳорат дарслари, таълим маърузалари ва таниқли режиссёр ва актёрлар билан ижодий учрашувлар режалаштирилган.
“Эхо "Евразия-Кинофест” – бу Москва ва Сочида бўлиб ўтган ва 35 мингдан зиёд томошабинни жамлаган “Евразия-Кинофест" катта фестивалининг давоми. Унинг танлов ва танловдан ташқари дастурига Россия, Арманистон, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Ўзбкекистон, Қозоғистон, Туркия, Бразилия, ЖАР ва бошқа мамлакатлар фильмлари киритилган.
Кинофорум ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва ЕОИИ мамлакатларида профессионал ҳамжамиятни ривожлантиришга қаратилган.