Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди
Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди
Гулноза Шермаматова Москвада ўтказилган Abilimpiks–2025 чемпионатида “Фотография” йўналишида кумуш медални қўлга киритди. Ўзбекистон 2026 йилда миллий мусобақа ўтказади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53288526_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_182238bcb3814056bef72dccb47b2487.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Москва шаҳрида 30 октябрь-2 ноябрь кунлари ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида ўтказилган Abilimpiks–2025 профессионал маҳорат чемпионатида ўзбекистонлик Гулноза Шермаматова кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги матбуот хизмати хабар берди.2026 йилда Ўзбекистонда биринчи Республика Abilimpiks мусобақаси ўтказилиши режалаштирилган. Мусобақа инклюзив касбий муҳитни ривожлантириш ва иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди

Гулноза Шермаматова “Фотография” йўналишида кумуш медалга сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Москва шаҳрида 30 октябрь-2 ноябрь кунлари ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида ўтказилган Abilimpiks–2025 профессионал маҳорат чемпионатида ўзбекистонлик Гулноза Шермаматова кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги матбуот хизмати хабар берди.

Мусобақада 18 та давлатдан 1000 нафардан ортиқ иштирокчи қатнашди. Ўзбекистон номидан қандолатчилик, тикувчилик, фотография ва саноат робототехникаси йўналишлари бўйича олти нафар ёш мутахассис иштирок этди. Гулноза Шермаматова “Фотография” йўналишида кумуш медалга сазовор бўлди.

2026 йилда Ўзбекистонда биринчи Республика Abilimpiks мусобақаси ўтказилиши режалаштирилган.
Мусобақа инклюзив касбий муҳитни ривожлантириш ва иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
