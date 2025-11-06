https://sputniknews.uz/20251106/uzbekistan-abilimpiks-musobaqa-kumush-53288331.html
Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди
Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Гулноза Шермаматова Москвада ўтказилган Abilimpiks–2025 чемпионатида “Фотография” йўналишида кумуш медални қўлга киритди. Ўзбекистон 2026 йилда миллий мусобақа ўтказади.
2025-11-06T18:09+0500
2025-11-06T18:09+0500
2025-11-06T18:09+0500
ногиронлиги бўлган шахслар
москва
мусобақа
кумуш медал
чемпионат
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53288526_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_182238bcb3814056bef72dccb47b2487.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Москва шаҳрида 30 октябрь-2 ноябрь кунлари ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида ўтказилган Abilimpiks–2025 профессионал маҳорат чемпионатида ўзбекистонлик Гулноза Шермаматова кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги матбуот хизмати хабар берди.2026 йилда Ўзбекистонда биринчи Республика Abilimpiks мусобақаси ўтказилиши режалаштирилган. Мусобақа инклюзив касбий муҳитни ривожлантириш ва иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20250916/prezident-namanganda-kunduzgi-parvarish-markazini-borib-kordi-52001211.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53288526_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_7b77d275d22990f7e0d513e7a93adab6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abilimpiks–2025, гулноза шермаматова, ўзбекистон медал, москва чемпионат, инклюзив касбий муҳит, ногиронлиги бўлган шахслар, профессионал маҳорат чемпионати, 2026 республика abilimpiks, ижтимоий ҳимоя агентлиги
abilimpiks–2025, гулноза шермаматова, ўзбекистон медал, москва чемпионат, инклюзив касбий муҳит, ногиронлиги бўлган шахслар, профессионал маҳорат чемпионати, 2026 республика abilimpiks, ижтимоий ҳимоя агентлиги
Ўзбекистон Abilimpiks-2025 халқаро мусобақасида кумуш медални қўлга киритди
Гулноза Шермаматова “Фотография” йўналишида кумуш медалга сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Москва шаҳрида 30 октябрь-2 ноябрь кунлари ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида ўтказилган Abilimpiks–2025 профессионал маҳорат чемпионатида ўзбекистонлик Гулноза Шермаматова кумуш медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мусобақада 18 та давлатдан 1000 нафардан ортиқ иштирокчи қатнашди. Ўзбекистон номидан қандолатчилик, тикувчилик, фотография ва саноат робототехникаси йўналишлари бўйича олти нафар ёш мутахассис иштирок этди. Гулноза Шермаматова “Фотография” йўналишида кумуш медалга сазовор бўлди.
2026 йилда Ўзбекистонда биринчи Республика Abilimpiks мусобақаси ўтказилиши режалаштирилган.
Мусобақа инклюзив касбий муҳитни ривожлантириш ва иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.