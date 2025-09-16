Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250916/prezident-namanganda-kunduzgi-parvarish-markazini-borib-kordi-52001211.html
Президент Наманганда кундузги парвариш марказини бориб кўрди
Президент Наманганда кундузги парвариш марказини бориб кўрди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Наманганда ижтимоий ҳимоя соҳасида жорий қилинаётган янги хизматлар билан танишди. 16.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-16T17:46+0500
2025-09-16T17:46+0500
наманган
наманган вилояти
президент
шавкат мирзиёев
ногирон
ногиронлиги бўлган шахслар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/52001319_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_afce53c70666105a285b430048f328e3.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи давомида тадбиркор Сайёра Қосимова томонидан ташкил этилган “Фирдавс” кундузги парвариш марказига ташриф буюрди. Бу хизматдан фойдаланаётган оналар фарзандларига меҳри ва ғамхўрлиги учун Президентимизга миннатдорлик билдирди. Ногиронлиги бор болаларнинг ота-оналари айтишича, олдинлари бундай болалар фақат уйда ўтирар, жамиятдан ажралиб қоларди. Янги ижтимоий ҳимоя тизими туфайли энди улар ҳам “ёруғликка” чиқяпти, инклюзив таълимга, қизиқарли дарс ва машғулотларга жалб этилиб, ҳаётий кўникмаларни ўрганяпти. Бу ана шундай оилалар учун жуда катта мадад ва таскиндир.Шунингдек, президент 16 ўринга мўлжалланган, “Faol hayotga qadam besh xizmat” масъулияти чекланган жамияти фаолияти билан ҳам танишди.Марказ шу йил тадбиркор Хосият Ортиқованинг шахсий маблағи ҳисобидан ташкил этилган. Бу ерда ўзгалар парваришига муҳтож шахслар учун замонавий қулайликлар, тиббий ва реабилитация хизматлари йўлга қўйилган. Мазкур соҳадаги давлат-хусусий шериклик дастурига республика бўйича 600 нафар тадбиркор қўшилган бўлиб, уларнинг 46 нафари Наманган вилоятида фаолият юритмоқда. “Фаол ҳаётга қадам” дастури билан Ўзбекистонда ўзгалар парваришига муҳтож 24 минг фуқаро, кундузги парвариш хизмати билан 3 мингга яқин ногиронлиги бўлган болалар қамраб олинган, дейилади хабарда.
наманган вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/52001319_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_92e80b113bae0d9c2fb5b85ec83c46c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
наманган, наманган вилояти, президент, шавкат мирзиёев, ногирон, ногиронлиги бўлган шахслар
наманган, наманган вилояти, президент, шавкат мирзиёев, ногирон, ногиронлиги бўлган шахслар

Президент Наманганда кундузги парвариш марказини бориб кўрди

17:46 16.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми службами, внедряемыми в сфере социальной защиты.
Президент ознакомился с новыми службами, внедряемыми в сфере социальной защиты. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент Наманганда ижтимоий ҳимоя соҳасида жорий қилинаётган янги хизматлар билан танишди.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи давомида тадбиркор Сайёра Қосимова томонидан ташкил этилган “Фирдавс” кундузги парвариш марказига ташриф буюрди.
Марказ 36 ўринга мўлжалланган бўлиб, махсус таълим ва реабилитация хизматлари кўрсатилади. Бу ерда болалар кун давомида тўққиз соатлик индивидуал ўқув-тренинг дастурлари билан қамраб олинади. Машғулотларни малакали невропатолог, дефектолог, сурдолог, аудиолог, педагог ва психологлар олиб боради.
Бу хизматдан фойдаланаётган оналар фарзандларига меҳри ва ғамхўрлиги учун Президентимизга миннатдорлик билдирди.

Ногиронлиги бор болаларнинг ота-оналари айтишича, олдинлари бундай болалар фақат уйда ўтирар, жамиятдан ажралиб қоларди. Янги ижтимоий ҳимоя тизими туфайли энди улар ҳам “ёруғликка” чиқяпти, инклюзив таълимга, қизиқарли дарс ва машғулотларга жалб этилиб, ҳаётий кўникмаларни ўрганяпти. Бу ана шундай оилалар учун жуда катта мадад ва таскиндир.
Шунингдек, президент 16 ўринга мўлжалланган, “Faol hayotga qadam besh xizmat” масъулияти чекланган жамияти фаолияти билан ҳам танишди.
Марказ шу йил тадбиркор Хосият Ортиқованинг шахсий маблағи ҳисобидан ташкил этилган. Бу ерда ўзгалар парваришига муҳтож шахслар учун замонавий қулайликлар, тиббий ва реабилитация хизматлари йўлга қўйилган.
Бу ерда тиббий мутахассислар томонидан индивидуал дастурлар асосида ҳар куни 8 соатлик машғулот ўтказилади. Улар инсонларнинг соғлиғини тиклаш, функционал имкониятларини ошириш ва ижтимоий ҳаётга қайтаришга ёрдам беради.
Мазкур соҳадаги давлат-хусусий шериклик дастурига республика бўйича 600 нафар тадбиркор қўшилган бўлиб, уларнинг 46 нафари Наманган вилоятида фаолият юритмоқда. “Фаол ҳаётга қадам” дастури билан Ўзбекистонда ўзгалар парваришига муҳтож 24 минг фуқаро, кундузги парвариш хизмати билан 3 мингга яқин ногиронлиги бўлган болалар қамраб олинган, дейилади хабарда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0