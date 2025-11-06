https://sputniknews.uz/20251106/garb-zaporizhzhia-aes-qoporuvchilik-53274143.html
Россия разведкаси: Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда қўпорувчилик тайёрлаяпти
Россия разведкаси: Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда қўпорувчилик тайёрлаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ташқи разведка хизмати иддаосича, Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда ядровий реакторни эритиш орқали диверсия қилишни режалаштирмоқда; Chatham House ҳолат оқибатларини ҳисоблаб чиққан.
2025-11-06T15:31+0500
2025-11-06T15:31+0500
2025-11-06T15:31+0500
аэс
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
запорожье вилояти
буюк британия
малайзия
киев
украина
нато
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/05/36562115_0:96:3175:1882_1920x0_80_0_0_b5a0c10e2b61485de60c892129f4091f.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда ядровий реакторларнинг фаол зонасини эритиш билан диверсияга тайёрланмоқда, деб хабар берди Россия Ташқи разведка хизмати. Маълумотларга кўра, шамол атиргулини ҳисобга олган ҳолда радиация тарқалиш ҳудудида Киев назорати остидаги ҳудудлар аҳолиси ва Украинанинг ғарбий чегараси яқинидаги ЕИ фуқаролари бўлади. Бу ҳақда махсус ўтказилган компьютерли моделлаштириш натижалари далолат беради.Ғарб давлатлари содир бўлган воқеа учун айбни Россияга юклашни режалаштирмоқда. Шу йўл билан НАТОнинг европалик аъзолари Украина можаросининг улар учун салбий ривожланишини ўзгартирмоқчи, дея таъкидлайди Россия разведка хизмати.Айтилишича, Британиянинг нуфузли "Chatham House"* ноҳукумат ташкилоти бундай бахтсиз ҳодиса оқибатларини аллақачон ҳисоблаб чиққан. Бу ташкилот воқеаларнинг ҳар қандай ривожи учун далилларни олдиндан тайёрлаб қўйишни ва Ғарб жамоатчилиги ҳодисада айбдорни аниқлаш масаласида Киев томонида бўлишини таъминлашни режалаштирмоқда.* Россияда фаолияти номақбул деб топилган ноҳукумат ташкилоти
https://sputniknews.uz/20251018/zaporoje-aes-elektr-liniya-grossi-52809971.html
запорожье вилояти
малайзия
киев
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/05/36562115_105:36:2615:1918_1920x0_80_0_0_ad470581cf09eef9ef5c87dc3e402176.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
запорожье аэс, россия ташқи разведка хизмати, диверсия, ядровий реактор, chatham house, энергодар, радиация тарқалиши, ғарб давлатлари, киев, нато, заэс
запорожье аэс, россия ташқи разведка хизмати, диверсия, ядровий реактор, chatham house, энергодар, радиация тарқалиши, ғарб давлатлари, киев, нато, заэс
Россия разведкаси: Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда қўпорувчилик тайёрлаяпти
Запорожье АЭС блоклар сони ва ўрнатилган қуввати бўйича Европадаги энг йирик АЭС. 2022 йил октябрь ойида объект россиялик мутахассислар бошқарувига ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Ғарб давлатлари Запорожье АЭСда ядровий реакторларнинг фаол зонасини эритиш билан диверсияга тайёрланмоқда, деб хабар берди
Россия Ташқи разведка хизмати.
"Украиналиклар ва Европа Иттифоқи мамлакатлари аҳолиси ўртасида 2014 йилда Малайзиянинг МН17 рейси фожиаси каби қурбонлар билан катта диверсия қилиш таклиф қилинмоқда. Шу муносабат билан Запорожье АЭСда ядровий реакторларнинг фаол зонасини эритиш орқали қўпорувчиликни ташкил этиш варианти кўриб чиқилмоқда", - дейилади баёнотда.
Маълумотларга кўра, шамол атиргулини ҳисобга олган ҳолда радиация тарқалиш ҳудудида Киев назорати остидаги ҳудудлар аҳолиси ва Украинанинг ғарбий чегараси яқинидаги ЕИ фуқаролари бўлади. Бу ҳақда махсус ўтказилган компьютерли моделлаштириш натижалари далолат беради.
Ғарб давлатлари содир бўлган воқеа учун айбни Россияга юклашни режалаштирмоқда. Шу йўл билан НАТОнинг европалик аъзолари Украина можаросининг улар учун салбий ривожланишини ўзгартирмоқчи, дея таъкидлайди Россия разведка хизмати.
"Коллектив Ғарб яна украиналиклар ва ғарбий давлатлари фуқароларини алдашга ва ҳатто ўлдиришга тайёр, бундан мақсад Киев режимининг жиноятларини Россияга боғлаш ва русофобик сиёсат ва урушни қўзғатиш ҳаракатларини оқлашдир", - дейилади хабарда.
Айтилишича, Британиянинг нуфузли "Chatham House"* ноҳукумат ташкилоти бундай бахтсиз ҳодиса оқибатларини аллақачон ҳисоблаб чиққан. Бу ташкилот воқеаларнинг ҳар қандай ривожи учун далилларни олдиндан тайёрлаб қўйишни ва Ғарб жамоатчилиги ҳодисада айбдорни аниқлаш масаласида Киев томонида бўлишини таъминлашни режалаштирмоқда.
* Россияда фаолияти номақбул деб топилган ноҳукумат ташкилоти