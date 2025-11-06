https://sputniknews.uz/20251106/fergana-turk-sanoat-zona-53273245.html
Туркия компанияси Фарғонада саноат ҳудудини ташкил этади
Туркия компанияси Фарғонада саноат ҳудудини ташкил этади
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона вилояти Туркия билан 350 млн долларлик саноат зонаси ва 10 млн долларлик заргарлик ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга оширади. Турк компаниялари яна қатор соҳаларда ҳамкорликка қизиқмоқда.
2025-11-06T16:19+0500
2025-11-06T16:19+0500
2025-11-06T16:19+0500
туркия
ҳамкорлик
ўзбекистон
инвестиция
хайрулло бозоров
рақамли технологиялар
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53273325_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef0e587a155fee4264f682f09a970482.png
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Фарғона вилояти ҳокимлиги ва “Heyal Holding” компанияси ўртасида Қува туманида қиймати 350 миллион долларлик махсус саноат ҳудудини ташкил этиш бўйича меморандум имзоланди.Шунингдек, ҳокимлик ва ADK Group Elektrik San компанияси ўртасида 10 млн долларлик заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш лойиҳасида ҳамкорликка келишилди.Ҳужжатлар Истанбулда Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоровнинг турк бизнес вакиллари билан учрашуви доирасида имзоланди. Учрашувда саноат, автомобилсозлик, энергетика, қурилиш, АТ, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, туризм ва кинематография соҳаларида ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.Бундан ташқари, “Aktiv Group”, “Aydin Gold”, “Smtr Group”, “Seyhan Ambalaj Makina” ва “Cabani Shoes” каби компаниялар Фарғонада янги лойиҳаларни амалга оширишга қизиқиш билдирди.
https://sputniknews.uz/20251017/tashkent-sanoat-zona-avtobus-tizim-taqdimot-52762796.html
туркия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/06/53273325_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_33b0343b38a5eb4fa2c8d08924e4cc6f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона вилояти, турк саноат зонаси, hеял holding, adk group, инвестиция, саноат зонаси, туркия ҳамкорлик, лойиҳа 350 млн доллар, заргарлик ишлаб чиқариш, фарғона инвестициялар, фаргона вилояти
фарғона вилояти, турк саноат зонаси, hеял holding, adk group, инвестиция, саноат зонаси, туркия ҳамкорлик, лойиҳа 350 млн доллар, заргарлик ишлаб чиқариш, фарғона инвестициялар, фаргона вилояти
Туркия компанияси Фарғонада саноат ҳудудини ташкил этади
Келишувга кўра, Қува туманида 350 миллион долларлик “Турк махсус саноат зонаси” ташкил этилади ҳамда 10 миллион долларлик заргарлик лойиҳаси амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Фарғона вилояти ҳокимлиги ва “Heyal Holding” компанияси ўртасида Қува туманида қиймати 350 миллион долларлик махсус саноат ҳудудини ташкил этиш бўйича меморандум имзоланди
.
Шунингдек, ҳокимлик ва ADK Group Elektrik San компанияси ўртасида 10 млн долларлик заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш лойиҳасида ҳамкорликка келишилди.
Ҳужжатлар Истанбулда Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоровнинг турк бизнес вакиллари билан учрашуви доирасида имзоланди. Учрашувда саноат, автомобилсозлик, энергетика, қурилиш, АТ, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, туризм ва кинематография соҳаларида ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Бундан ташқари, “Aktiv Group”, “Aydin Gold”, “Smtr Group”, “Seyhan Ambalaj Makina” ва “Cabani Shoes” каби компаниялар Фарғонада янги лойиҳаларни амалга оширишга қизиқиш билдирди.