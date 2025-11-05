https://sputniknews.uz/20251105/ukraine-armiya-aholi-tirik-qalqon-53244606.html
"Ахмат" командири: Украина армияси тинч аҳолидан тирик қалқон сифатида фойдаланмоқда
"Ахмат" командири: Украина армияси тинч аҳолидан тирик қалқон сифатида фойдаланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
“Ахмат” гуруҳи вакилига кўра, Украина армияси Суми вилоятида тинч аҳоли уйларига жойлашиб, уларни тирик қалқон сифатида фойдаланмоқда.
2025-11-05T11:21+0500
2025-11-05T11:21+0500
2025-11-05T11:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунёда
қуролли кучлар
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33877206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d49701933d9cfbd631bb633f20910ae7.jpg
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Украина Қуролли кучлари Россия армияси зарбаларидан қочиш учун Суми вилоятидаги бир қатор аҳоли пунктларида тинч аҳоли уйларига жойлашмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Ахмат" махсус кучларининг “Аид” чақирув белгисига эга бўлган командири маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Сумининг ўзида ва Суми олдидаги агломерацияда ҳам фуқаролар ҳарбийлар билан бирга — яъни улар россияликларнинг душман ҳарбий гуруҳларига зарба беришини қийинлаштириш учун шундай ҳаракат қилади. "Шу сабабли биз бошқа нишонларни танлашга мажбур бўляпмиз”, - дея хулоса қилди жангчи.
https://sputniknews.uz/20251104/ukraine-qurshov-qutqarish-yollanma-jangchilar-hujum-53233020.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33877206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d4508477322bafb7dd8288586135460.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, россия, суми, украина қуролли кучлари, ахмат гуруҳи, тирик қалқон, риа новости, ҳарбий можаро, тинч аҳоли, ҳарбийлар уйларда
украина, россия, суми, украина қуролли кучлари, ахмат гуруҳи, тирик қалқон, риа новости, ҳарбий можаро, тинч аҳоли, ҳарбийлар уйларда
"Ахмат" командири: Украина армияси тинч аҳолидан тирик қалқон сифатида фойдаланмоқда
11:21 05.11.2025 (янгиланди: 11:53 05.11.2025)
"Ахмат" махсус кучлари командири Суми вилоятида кузатилаётган ҳолат ҳақида айтиб берди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
Украина Қуролли кучлари Россия армияси зарбаларидан қочиш учун Суми вилоятидаги бир қатор аҳоли пунктларида тинч аҳоли уйларига жойлашмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Ахмат" махсус кучларининг “Аид” чақирув белгисига эга бўлган командири маълум қилди
.
“Биз Суми минтақасида тинч аҳолини кузатяпмиз. Украина Қуролли кучлари уларни атайлаб эвакуация қилмаяпти. Украина фуқаролари тирик қалқон вазифасини ўтайди. Улар фуқаролар билан бирга уйларда яшайди, биз бу уйларга зарба бермаймиз ва улар шундан фойдаланади. Хотень қишлоғида фуқаролар ва ҳарбийлар айнан аралашиб яшайди", — деди “Аид”
Унинг сўзларига кўра, Сумининг ўзида ва Суми олдидаги агломерацияда ҳам фуқаролар ҳарбийлар билан бирга — яъни улар россияликларнинг душман ҳарбий гуруҳларига зарба беришини қийинлаштириш учун шундай ҳаракат қилади.
"Шу сабабли биз бошқа нишонларни танлашга мажбур бўляпмиз”, - дея хулоса қилди жангчи.