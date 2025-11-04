https://sputniknews.uz/20251104/ukraine-qurshov-qutqarish-yollanma-jangchilar-hujum-53233020.html
Украина ҚҚни қуршовдан қутқаришга уринган чет эл ёлланма жангчилари ҳужуми бартараф этилди
Россия армияси ДХР ва Харьковда Украина қўшинларини қуршовга олмоқда. Мудофаа вазирлиги Димитров ва Красноармейскдаги ҳужумлар бартараф этилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Гришино қишлоғи яқинида Украина Қуролли кучлари қуршовга тушган гуруҳини хорижий ёлланма аскарлар томонидан озод этишга қаратилган уч уринишни бартараф этди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Маълумотга кўра, Димитров ҳудудида назорат зонаси кенгайтирилмоқда ва қуршов ҳалқаси сиқилмоқда. Димитров ва Красноармейск Донбассда Украина армиясининг муҳим транспорт марказини ташкил этади. Красноармейск Украина мудофаасининг фронт бўйлаб асосий таянч нуқталаридан бири ҳисобланади.Шу билан бирга, Россия армияси Красноармейскнинг шимолий ва шимоли-ғарбий йўналишларида қуршовдан чиқишга уринаётган Украина кучларининг ўнта ҳужумини қайтарди. Харьков вилоятидаги Купянскда ҳам Россия қўшинлари қуршовни мустаҳкамлашда давом этмоқда.26 октябрь куни Бош штаб раҳбари Валерий Герасимов президент Путинга “Марказ” гуруҳи томонидан Красноармейск ва Димитровдаги Украина қўшинларини тўлиқ қамал қилингани ҳақида маълумот берди. Шу билан бир вақтда “Ғарб” гуруҳи ҳам Купянскда беш мингга яқин Украина ҳарбийсини қуршовга олгани айтилмоқда. Россия томони Украина армиясини таслим бўлишга чақирмоқда.Ўтган ҳафта Путин Мудофаа вазирлигига Красноармейск, Димитров ва Купянскдаги блокада қилинган ҳудудларга хорижий оммавий ахборот воситаларига киришни таъминлаш тўғрисида топшириқ берди.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРнинг Гришино қишлоғи яқинида Украина Қуролли кучлари қуршовга тушган гуруҳини хорижий ёлланма аскарлар томонидан озод этишга қаратилган уч уринишни бартараф этди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
Маълумотга кўра, Димитров ҳудудида назорат зонаси кенгайтирилмоқда ва қуршов ҳалқаси сиқилмоқда. Димитров ва Красноармейск Донбассда Украина армиясининг муҳим транспорт марказини ташкил этади. Красноармейск Украина мудофаасининг фронт бўйлаб асосий таянч нуқталаридан бири ҳисобланади.
Шу билан бирга, Россия армияси Красноармейскнинг шимолий ва шимоли-ғарбий йўналишларида қуршовдан чиқишга уринаётган Украина кучларининг ўнта ҳужумини қайтарди. Харьков вилоятидаги Купянскда ҳам Россия қўшинлари қуршовни мустаҳкамлашда давом этмоқда.
26 октябрь куни Бош штаб раҳбари Валерий Герасимов президент Путинга “Марказ” гуруҳи томонидан Красноармейск ва Димитровдаги Украина қўшинларини тўлиқ қамал қилингани ҳақида маълумот берди. Шу билан бир вақтда “Ғарб” гуруҳи ҳам Купянскда беш мингга яқин Украина ҳарбийсини қуршовга олгани айтилмоқда. Россия томони Украина армиясини таслим бўлишга чақирмоқда.
Купянск — Харьковнинг шарқий қисмида жойлашган муҳим мудофаа маркази бўлиб, унинг қўлга олиниши Оскол дарёсини кесиб ўтиш ва ғарбга силжиш имконини беради.
Ўтган ҳафта Путин Мудофаа вазирлигига Красноармейск, Димитров ва Купянскдаги блокада қилинган ҳудудларга хорижий оммавий ахборот воситаларига киришни таъминлаш тўғрисида топшириқ берди.