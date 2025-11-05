https://sputniknews.uz/20251105/tibbiy-yordam-yangi-tartib-53255600.html
Тиббий ёрдам: давлат ва нодавлат муассасалари учун янги тартиб жорий этилди
Ҳукумат янги қарор билан давлат бюджети ҳисобидан тиббий ёрдам тартибини белгилади. Йўлланмалар электрон ахборот тизими орқали расмийлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларида Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан мазкур масала бўйича низом тасдиқланди.Низомга кўра, йўлланма асосида қуйидаги ҳолларда давлат маблағлари ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатилади:Тиббий ёрдам олиш учун бемор бириктирилган бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасасига мурожаат қилади. Оилавий шифокор томонидан кўрикдан ўтказилгандан сўнг, зарурат бўлса, тор мутахассисга йўналтирилади.Беморларга стационар шароитда тиббий ёрдам олишга кўрсатма бўлганда, тор соҳа мутахассиси ёки оилавий шифокор томонидан туман (шаҳар) даражасидаги тиббиёт муассасасида режали стационар тиббий ёрдам олиш учун ахборот тизими орқали йўлланма берилади.Бемор маълумотлари республика даражасидаги йўналиш бўйича тиббий-танлов комиссиялари томонидан ўрганилади ва натижаси бўйича 2 иш кунида электрон ахборот тизими орқали хулоса берилади.
Ўзбекистонда давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларида Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан мазкур масала бўйича низом тасдиқланди
Низомга кўра, йўлланма асосида қуйидаги ҳолларда давлат маблағлари ҳисобидан тиббий ёрдам кўрсатилади:
туман (шаҳар) ва ҳудудий даражаларда – аҳолининг барча тоифаларига;
республика даражасида – имтиёзли беморларга.
Тиббий ёрдам олиш учун бемор бириктирилган бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасасига мурожаат қилади. Оилавий шифокор томонидан кўрикдан ўтказилгандан сўнг, зарурат бўлса, тор мутахассисга йўналтирилади.
Тор соҳа мутахассиси томонидан беморлар 1 иш кунида амалдаги клиник протоколлар ҳамда ташхислаш ва даволаш стандартларига мувофиқ кўрикдан ўтказилади.
Беморларга стационар шароитда тиббий ёрдам олишга кўрсатма бўлганда, тор соҳа мутахассиси ёки оилавий шифокор томонидан туман (шаҳар) даражасидаги тиббиёт муассасасида режали стационар тиббий ёрдам олиш учун ахборот тизими орқали йўлланма берилади.
Бемор маълумотлари республика даражасидаги йўналиш бўйича тиббий-танлов комиссиялари томонидан ўрганилади ва натижаси бўйича 2 иш кунида электрон ахборот тизими орқали хулоса берилади.