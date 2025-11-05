Кам учрайдиган ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади

https://sputniknews.uz/20251105/irsiy-genetik-kasalliklar-yordam-53250061.html
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади. Президент тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни имзолади.Қарорга кўра, 2026–2030 йилларда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларни даволаш ва олдини олишнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди,жумладан:2026 йил 1 январдан ушбу турдаги касалликларга чалинган 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган беморлар бепул тиббий кузатувда бўлади ва даволаниш ишлари давом эттирилади.
Бепул даволанадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар тури 5 тадан 10 тага етказилади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади. Президент тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни имзолади.
Қарорга кўра, 2026–2030 йилларда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларни даволаш ва олдини олишнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди,
Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бепул даволанадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар турини 5 тадан 10 тага етказиш;
ушбу касалликларга чалинган болаларнинг дори воситалари, махсус озиқ-овқатлар ва тиббий жиҳозлар билан таъминланиш даражасини 95 фоиздан 99 фоизгача етказиш;
кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болалар саломатлигини муҳофаза қилиш ва тиклаш.
2026 йил 1 январдан ушбу турдаги касалликларга чалинган 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган беморлар бепул тиббий кузатувда бўлади ва даволаниш ишлари давом эттирилади.