Кам учрайдиган ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади
Кам учрайдиган ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади
Қарорга кўра, 2026–2030 йилларда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларни даволаш ва олдини олишнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди: Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бепул даволанадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар турини 5 тадан 10 тага етказиш.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади. Президент тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни имзолади.Қарорга кўра, 2026–2030 йилларда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларни даволаш ва олдини олишнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди,жумладан:2026 йил 1 январдан ушбу турдаги касалликларга чалинган 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган беморлар бепул тиббий кузатувда бўлади ва даволаниш ишлари давом эттирилади.
Кам учрайдиган ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади

15:04 05.11.2025
Бепул даволанадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар тури 5 тадан 10 тага етказилади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болаларга ёрдам кўрсатилади. Президент тегишли чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни имзолади.
Қарорга кўра, 2026–2030 йилларда кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларни даволаш ва олдини олишнинг асосий мақсадлари этиб қуйидагилар белгиланди,
жумладан:
Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан бепул даволанадиган кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликлар турини 5 тадан 10 тага етказиш;
ушбу касалликларга чалинган болаларнинг дори воситалари, махсус озиқ-овқатлар ва тиббий жиҳозлар билан таъминланиш даражасини 95 фоиздан 99 фоизгача етказиш;
кам учрайдиган (орфан) ва бошқа ирсий-генетик касалликларга чалинган болалар саломатлигини муҳофаза қилиш ва тиклаш.
2026 йил 1 январдан ушбу турдаги касалликларга чалинган 18 ёшдан 21 ёшгача бўлган беморлар бепул тиббий кузатувда бўлади ва даволаниш ишлари давом эттирилади.
Тошкентда Россиянинг тиббий-генетик илмий маркази филиали очилди
31 Октябр 2024, 09:28
31 Октябр 2024, 09:28
