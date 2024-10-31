https://sputniknews.uz/20241031/toshkent-bochkov-tibbiy-genetika-ilmiy-markaz-46396426.html
Тошкентда Россиянинг тиббий-генетик илмий маркази филиали очилди
Тошкентда Россиянинг тиббий-генетик илмий маркази филиали очилди
Sputnik Ўзбекистон
Филиалнинг фаолияти қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, беморларга маслаҳат бериш ва таълимий ҳамкорлик тадбирларини ташкил этишга қаратилган. 31.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-31T09:28+0500
2024-10-31T09:28+0500
2024-10-31T10:19+0500
жамият
ўзбекистон
россия
тиббиёт муассаси
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ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тошкентда Н.П. Бочков номидаги Тиббий-генетика илмий маркази филиали очилди. Бу ҳақда Тошкентда бўлиб ўтган камёб (орфан) касалликларни даволашга бағишланган “Чегара билмас ҳамдўстлик” халқаро форумида маълум қилинди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири."Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази" федерал давлат бюджет илмий муассасаси директори, Россия тиббий генетиклар ассоциацияси президенти Сергей Куцевнинг сўзларига кўра, ушбу филиал Инсон иммунологияси ва геномикаси институти базасида фаолият кўрсатади.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон геномикаси институти ҳамда Россиянинг “Академик Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази” Федерал давлат бюджети илмий муассасаси ўртасида битим имзоланганди. Ҳужжат Ўзбекистонда Тошкент тиббий-генетик илмий маркази - "Академик Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази” Федерал давлат бюджети илмий муассасасининг бўлинмасини ташкил этишни назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20241030/russia-kompaniya-uzbekistan-farmatsevtika-ishlab-chiqarish-46378756.html
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жамият, ўзбекистон, россия, тиббиёт муассаси
жамият, ўзбекистон, россия, тиббиёт муассаси
Тошкентда Россиянинг тиббий-генетик илмий маркази филиали очилди
09:28 31.10.2024 (янгиланди: 10:19 31.10.2024)
Эксклюзив
Филиалнинг фаолияти қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, беморларга маслаҳат бериш ва таълимий ҳамкорлик тадбирларини ташкил этишга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Тошкентда Н.П. Бочков номидаги Тиббий-генетика илмий маркази филиали очилди. Бу ҳақда Тошкентда бўлиб ўтган камёб (орфан) касалликларни даволашга бағишланган “Чегара билмас ҳамдўстлик” халқаро форумида маълум қилинди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
"Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази" федерал давлат бюджет илмий муассасаси директори, Россия тиббий генетиклар ассоциацияси президенти Сергей Куцевнинг сўзларига кўра, ушбу филиал Инсон иммунологияси ва геномикаси институти базасида фаолият кўрсатади.
"Филиалнинг фаолияти қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш, беморларга маслаҳат бериш ва таълимий ҳамкорлик тадбирларини ташкил этишга қаратилган", — деди Куцев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон геномикаси институти ҳамда Россиянинг “Академик Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази” Федерал давлат бюджети илмий муассасаси ўртасида битим имзоланганди. Ҳужжат Ўзбекистонда Тошкент тиббий-генетик илмий маркази - "Академик Н.П. Бочков номидаги тиббий-генетик илмий маркази” Федерал давлат бюджети илмий муассасасининг бўлинмасини ташкил этишни назарда тутади.