Ғарб машғулотларда Шарқдаги душманларга қарши ҳужум қадамларини ўткирламоқда — Шойгу

Москвадаги МДҲ хавфсизлик котиблари йиғилишида Шойгу Европада ҳарбийлашувнинг ўсиши ва Ғарбнинг идеологик экспансияси МДҲга таҳдид солаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Европанинг ҳарбийлашуви ўсиб бормоқда ва унинг Шарқдаги рақибларига қарши босқинчилик ҳаракатлари тобора кўпроқ синаб кўрилмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу МДҲ мамлакатлари хавфсизлик кенгашлари котибларининг XIII учрашуви доирасида маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шойгунинг асосий баёнотлари:Москвадаги ушбу учрашув доирасида МДҲ ҳудудида хавфсизликка таҳдидлар, уларга қарши ягона чоралар, гуманитар ҳамкорлик ва Ғарбнинг мафкуравий экспансиясига қарши туриш масалалари муҳокама қилинмоқда.Тадбирда Ўзбекистон, Россия, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон хавфсизлик кенгаши котиблари, шунингдек, Туркманистон ва Молдова вакиллари ҳамда МДҲ ва КХШТ раҳбарияти иштирок этмоқда.
Янгиликлар
uz_UZ
14:10 05.11.2025 (янгиланди: 14:56 05.11.2025)
Шойгунинг таъкидлашича, Европа ҳарбийлашиши ва Ғарб таъсирининг кенгайиши МДҲ ҳудудида янги хавф-хатарларни юзага келтирмоқда.
Европанинг ҳарбийлашуви ўсиб бормоқда ва унинг Шарқдаги рақибларига қарши босқинчилик ҳаракатлари тобора кўпроқ синаб кўрилмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу МДҲ мамлакатлари хавфсизлик кенгашлари котибларининг XIII учрашуви доирасида маълум қилди, дея ёзади
Шойгунинг асосий баёнотлари:
Ғарб мамлакатлари, Киев режими ўзининг террорчилик моҳиятини қайта-қайта тасдиқлаётганига қарамай, уни фаол қўллаб-қувватлашни давом эттирмоқда;
Ғарб давлатларининг бевосита ёрдами билан Молдовада президентлик ва парламент сайловлари сохталаштирилган, ўшанда Россияда истиқомат қилувчи ушбу мамлакат фуқаролари, аслида, овоз бериш ҳуқуқидан маҳрум қилинган;
Шойгу, шунингдек, Грузия вазиятига эътибор қаратди. Унинг айтишича, у ерда маҳаллий ҳокимиятларга кўра, Ғарб мамлакатлари мамлакат ички ишларига очиқча аралашаётгани ва ҳатто давлат тўнтаришига уринишлар даражасигача борган ҳолатлар кузатилган.
Москвадаги ушбу учрашув доирасида МДҲ ҳудудида хавфсизликка таҳдидлар, уларга қарши ягона чоралар, гуманитар ҳамкорлик ва Ғарбнинг мафкуравий экспансиясига қарши туриш масалалари муҳокама қилинмоқда.
Тадбирда Ўзбекистон, Россия, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон хавфсизлик кенгаши котиблари, шунингдек, Туркманистон ва Молдова вакиллари ҳамда МДҲ ва КХШТ раҳбарияти иштирок этмоқда.