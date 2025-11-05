https://sputniknews.uz/20251105/bojxona-raqamli-texnologiya-eaeu-savdo-53241713.html
Давидов: божхонада жорий этилаётган рақамли технологиялар ЕОИИда савдони жадаллаштиради
Давидов: божхонада жорий этилаётган рақамли технологиялар ЕОИИда савдони жадаллаштиради
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё интеграциясига бағишланган II конференция бўлиб ўтди. Анжуманда транспорт йўлаклари ва электрон пломбалар орқали савдони оптималлаштириш муҳокама қилинди. ЕОИИда электрон назорат тизими жорий этилишини маълум қилинди.
2025-11-05T09:50+0500
2025-11-05T09:50+0500
2025-11-05T11:57+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
транспорт
рақамли технологиялар
божхона
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43349559_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_88243a990fd54ed7dbd9c5928789473d.png
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. "Евроосиё интеграцияси ўлчовлари: транспорт ва логистика, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги" мавзусида II Халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Ялпи мажлисда ЕИКнинг Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов чиқиш қилди.Давидовнинг айтишича, 2026 йил 11 февралдан бошлаб ЕОИИ ҳудудида юк ташиш жараёнларини кузатиш учун электрон навигация пломбалари жорий этилади. Ушбу илғор технологиялар Евроосиё интеграциясининг янги босқичига қадам қўйиши, савдо жараёнларини тезлаштириш ва назорат тартибларини соддалаштиришга хизмат қилиши айтиб ўтилди.
https://sputniknews.uz/20251103/edb-uzbekistan-iqtisodiyot-salohiyat-tarmoqlar-53202733.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43349559_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_41e75732e6fe85279387231c1cdd9a0e.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, евроосиё интеграцияси, руслан давидов, электрон пломба, транспорт-логистика, шимол-жануб йўлаги, шарқ-ғарб йўлаги, товар айланмаси, еик, божхона маъмуриятчилиги, халқаро конференция, шарк - гарб
еоии, евроосиё интеграцияси, руслан давидов, электрон пломба, транспорт-логистика, шимол-жануб йўлаги, шарқ-ғарб йўлаги, товар айланмаси, еик, божхона маъмуриятчилиги, халқаро конференция, шарк - гарб
Давидов: божхонада жорий этилаётган рақамли технологиялар ЕОИИда савдони жадаллаштиради
09:50 05.11.2025 (янгиланди: 11:57 05.11.2025)
Божхона маъмурчилиги янги "Шимол–Жануб" ва "Шарқ–Ғарб" халқаро транспорт-логистика йўлакларини ривожлантиришнинг асосий омили экани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
"Евроосиё интеграцияси ўлчовлари: транспорт ва логистика, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги" мавзусида II Халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди
.
Ялпи мажлисда ЕИКнинг Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов чиқиш қилди.
️У ўз нутқида божхона маъмуриятчилиги янги "Шимол–Жануб" ва "Шарқ–Ғарб" халқаро транспорт-логистика йўлакларини ривожлантиришнинг асосий омили эканини қайд этиб, ЕОИИнинг глобал Жануб мамлакатлари билан товар айланмасини оширишда муҳим восита бўлишини таъкидлади.
Давидовнинг айтишича, 2026 йил 11 февралдан бошлаб ЕОИИ ҳудудида юк ташиш жараёнларини кузатиш учун электрон навигация пломбалари жорий этилади.
Ушбу илғор технологиялар Евроосиё интеграциясининг янги босқичига қадам қўйиши, савдо жараёнларини тезлаштириш ва назорат тартибларини соддалаштиришга хизмат қилиши айтиб ўтилди.