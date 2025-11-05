Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251105/bojxona-raqamli-texnologiya-eaeu-savdo-53241713.html
Давидов: божхонада жорий этилаётган рақамли технологиялар ЕОИИда савдони жадаллаштиради
Давидов: божхонада жорий этилаётган рақамли технологиялар ЕОИИда савдони жадаллаштиради
Евроосиё интеграциясига бағишланган II конференция бўлиб ўтди. Анжуманда транспорт йўлаклари ва электрон пломбалар орқали савдони оптималлаштириш муҳокама қилинди. ЕОИИда электрон назорат тизими жорий этилишини маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. "Евроосиё интеграцияси ўлчовлари: транспорт ва логистика, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги" мавзусида II Халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Ялпи мажлисда ЕИКнинг Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов чиқиш қилди.Давидовнинг айтишича, 2026 йил 11 февралдан бошлаб ЕОИИ ҳудудида юк ташиш жараёнларини кузатиш учун электрон навигация пломбалари жорий этилади. Ушбу илғор технологиялар Евроосиё интеграциясининг янги босқичига қадам қўйиши, савдо жараёнларини тезлаштириш ва назорат тартибларини соддалаштиришга хизмат қилиши айтиб ўтилди.
https://sputniknews.uz/20251103/edb-uzbekistan-iqtisodiyot-salohiyat-tarmoqlar-53202733.html
09:50 05.11.2025 (янгиланди: 11:57 05.11.2025)
Божхона маъмурчилиги янги "Шимол–Жануб" ва "Шарқ–Ғарб" халқаро транспорт-логистика йўлакларини ривожлантиришнинг асосий омили экани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. "Евроосиё интеграцияси ўлчовлари: транспорт ва логистика, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлиги" мавзусида II Халқаро илмий-амалий конференция бўлиб ўтди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Ялпи мажлисда ЕИКнинг Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов чиқиш қилди.
️У ўз нутқида божхона маъмуриятчилиги янги "Шимол–Жануб" ва "Шарқ–Ғарб" халқаро транспорт-логистика йўлакларини ривожлантиришнинг асосий омили эканини қайд этиб, ЕОИИнинг глобал Жануб мамлакатлари билан товар айланмасини оширишда муҳим восита бўлишини таъкидлади.
Давидовнинг айтишича, 2026 йил 11 февралдан бошлаб ЕОИИ ҳудудида юк ташиш жараёнларини кузатиш учун электрон навигация пломбалари жорий этилади.
Ушбу илғор технологиялар Евроосиё интеграциясининг янги босқичига қадам қўйиши, савдо жараёнларини тезлаштириш ва назорат тартибларини соддалаштиришга хизмат қилиши айтиб ўтилди.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон саноатининг ўсиш салоҳияти 15,4 млрд долларга тенг — ЕОТБ
3 Ноябр, 16:06
