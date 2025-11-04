https://sputniknews.uz/20251104/usa-ukraine-mojaro-dunyo-yordam-53225677.html
АҚШ: Украина можаросини ҳал қилишда дунё ҳамжамиятининг ёрдами зарур
АҚШ БМТда Украинадаги можарони ҳал этиш учун глобал ҳамкорликка чақирди. Уолтсга кўра, Трамп мулоқотни бошлаган, аммо Вашингтон бу даражага ҳали етмаган.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. АҚШ Украинадаги можарони ҳал этишда жаҳон ҳамжамиятидан фаол ёрдам кутмоқда. Бу ҳақда АҚШнинг БМТдаги доимий вакили Майк Уолтс маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ маъмуриятининг можарони тартибга солиш борасидаги ҳаракатлари эмас ва бу борада дунё ҳамжамиятининг ҳамкорлиги зарур.Эслатиб ўтамиз, Россия ва Украина тўғридан-тўғри музокараларнинг уч раундини Истанбулда ўтказди. Улар натижасида асирлар алмашинуви амалга оширилди.Шунингдек, Россия Киевга ҳалок бўлган украиналик ҳарбийларнинг жасадларини топширди ва можарони ҳал этиш бўйича меморандумлар лойиҳалари алмашилди.Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров Москва можарони сиёсий жиҳатдан ҳал қилишга тайёрлигини билдирган. Унга кўра, Россия Истанбул музокараларининг учинчи босқичида илгари сурилган гуманитар, ҳарбий ва сиёсий масалаларни атрофлича муҳокама қилиш учун учта ишчи гуруҳ тузиш таклифини берган, аммо Киевдан ҳали жавоб олмаган.
украина
АҚШ Украинадаги можарони ҳал этишда жаҳон ҳамжамиятидан фаол ёрдам кутмоқда. Бу ҳақда АҚШнинг БМТдаги доимий вакили Майк Уолтс маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, АҚШ маъмуриятининг можарони тартибга солиш борасидаги ҳаракатлари эмас ва бу борада дунё ҳамжамиятининг ҳамкорлиги зарур.
“Фақат президент Трамп Россия ва Украинани умуман жим туришни тўхтатиб, камида мулоқот қилишга мажбур қила олган эди... Биз ҳали ўша даражага етганимиз йўқ, шунинг учун қолган дунё ҳам бизга ёрдам бериши керак”, — деди Уолтс Breitbart порталига берган интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, Россия ва Украина тўғридан-тўғри музокараларнинг уч раундини Истанбулда ўтказди. Улар натижасида асирлар алмашинуви амалга оширилди.
Шунингдек, Россия Киевга ҳалок бўлган украиналик ҳарбийларнинг жасадларини топширди ва можарони ҳал этиш бўйича меморандумлар лойиҳалари алмашилди.
Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров Москва можарони сиёсий жиҳатдан ҳал қилишга тайёрлигини билдирган. Унга кўра, Россия Истанбул музокараларининг учинчи босқичида илгари сурилган гуманитар, ҳарбий ва сиёсий масалаларни атрофлича муҳокама қилиш учун учта ишчи гуруҳ тузиш таклифини берган, аммо Киевдан ҳали жавоб олмаган.