https://sputniknews.uz/20251104/russia-xalq-birlik-uzbekistan-elchi-tabrik-53218136.html
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси россияликларни Миллий бирлик куни билан табриклади
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси россияликларни Миллий бирлик куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Россияда Халқ бирлиги куни нишонланмоқда. Бу муносабат билан Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси А.В.Ерхов юртдошларга байрам табригини йўллади.
2025-11-04T12:03+0500
2025-11-04T12:03+0500
2025-11-04T12:19+0500
ўзбекистон
россия элчиси
россия
алексей ерхов
байрам
халқ
жамият
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217965_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2413400ff3c65149907bdb7ccad7696d.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. 4 ноябрь — Россияда Миллий бирлик куни нишонланмоқда. Шу муносабат билан Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов россияликларни табриклади.Алексей Ерхов ушбу байрамнинг асосини ташкил этувчи дўстлик, ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик ғоялари ўзбек жамиятида кучли акс-садо беришини таъкидлади.Унинг қўшимча қилишича, ушбу байрам замирида ётган дўстлик, ўзаро англашув ва ҳамкорлик ғоялари Ўзбекистон жамиятида ўзининг ёрқин акс-садосини бераётганини мамнуният билан таъкидлаш жоиз. Россия-Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва яхши қўшничилик руҳида ривожланмоқда, одамлар ўртасидаги - маданият, таълим, фан ва бизнес соҳаларидаги алоқалар тобора мустаҳкамланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251024/russia-uzbekistan-un-hamkorlik-52963894.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217965_31:0:1168:853_1920x0_80_0_0_75a309c9d737ebde1bc6f15aba2a9797.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия халқ бирлиги куни, элчи ерхов табрик, россия элчиси ўзбекистон, 4 ноябрь байрам, расмий табрикнома, россия-ўзбекистон муносабатлари, халқ бирлиги байрами, дипломатик мурожаат
россия халқ бирлиги куни, элчи ерхов табрик, россия элчиси ўзбекистон, 4 ноябрь байрам, расмий табрикнома, россия-ўзбекистон муносабатлари, халқ бирлиги байрами, дипломатик мурожаат
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси россияликларни Миллий бирлик куни билан табриклади
12:03 04.11.2025 (янгиланди: 12:19 04.11.2025)
Элчи Ўзбекистонда истиқомат қилаётган барча россияликларга сиҳат-саломатлик, фаровонлик, тинчлик ва эртанги кунга ишонч тилади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
4 ноябрь — Россияда Миллий бирлик куни нишонланмоқда. Шу муносабат билан Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов россияликларни табриклади
.
Алексей Ерхов ушбу байрамнинг асосини ташкил этувчи дўстлик, ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик ғоялари ўзбек жамиятида кучли акс-садо беришини таъкидлади.
"Сизларни Миллий бирлик куни билан чин қалбимдан табриклайман! Ушбу давлат байрами бизга Россия тарихининг буюк саҳифаларини, энг қийин синовларни енгиб ўтишда бир неча бор ёрдам берган халқимизнинг бирдамлиги, жасорати ва ҳамжиҳатлигини эслатади", - дейди дипломат.
Унинг қўшимча қилишича, ушбу байрам замирида ётган дўстлик, ўзаро англашув ва ҳамкорлик ғоялари Ўзбекистон жамиятида ўзининг ёрқин акс-садосини бераётганини мамнуният билан таъкидлаш жоиз. Россия-Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва яхши қўшничилик руҳида ривожланмоқда, одамлар ўртасидаги - маданият, таълим, фан ва бизнес соҳаларидаги алоқалар тобора мустаҳкамланмоқда.
"Ўзбекистонда истиқомат қилаётган барча россияликларга сиҳат-саломатлик, фаровонлик, тинчлик ва эртанги кунга ишонч тилайман! Ҳамжиҳатлик, тотувлик ва ўзаро ҳурмат умумий муваффақиятларимизнинг мустаҳкам пойдевори бўлиб хизмат қилаверсин", - дейди сўзи якунида Алексей Ерхов.