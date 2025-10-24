https://sputniknews.uz/20251024/russia-uzbekistan-un-hamkorlik-52963894.html
Ерхов: Россия ва Ўзбекистон БМТ доирасида конструктив ҳамкорликни давом эттирмоқда
Ерхов: Россия ва Ўзбекистон БМТ доирасида конструктив ҳамкорликни давом эттирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия элчиси Алексей Ерхов БМТ Низомининг 80 йиллиги муносабати билан Россия ва Ўзбекистоннинг ташкилот доирасидаги самарали ҳамкорлиги, минтақавий хавфсизлик ва барқарор ривожланишга қўшган ҳиссаси ҳақида сўз юритди
2025-10-24T18:45+0500
2025-10-24T18:45+0500
2025-10-24T18:45+0500
сиёсат
алексей ерхов
россия
ўзбекистон
бмт
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52963468_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_f8320d8d62c9b55ce226a34f8236c010.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Россия ва Ўзбекистон БМТ майдонида конструктив ҳамкорлик қилиб, минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватламоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерховнинг БМТ Низомининг 80 йиллиги муносабати билан билдирган шарҳида айтилган.Бугун халқаро ҳамжамият замонавий халқаро ҳуқуқий тартиботга асос солган асосий ҳужжат — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми имзоланганининг 80 йиллигини нишонламоқда.Қайд этилишича, БМТнинг таъсисчи давлатларидан бири ва Хавфсизлик Кенгашининг доимий аъзоси сифатида Россия учун Низом мақсадлари ва тамойилларига содиқлик ўзгармас аҳамиятга эга. Бу тамойиллар — давлатларнинг суверен тенглиги, ички ишларга аралашмаслик ва низоларни тинч йўл билан ҳал этиш — бугунги кунда ҳам долзарблигини йўқотмаган.Ерховнинг сўзларига кўар, икки давлат доимо мулоқот ва халқаро ҳуқуқни ҳурмат қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этган адолатли, барқарор ва кўп қутбли дунёни шакллантириш тарафдори ҳисобланади.Шунингдек, Ерхов сўзларига кўра, БМТ саксон йил давомида глобал муаммоларга жамоавий ечим топиш учун универсал платформа сифатида ноёб роль ўйнаб келмоқда. Россия халқаро муносабатларда БМТнинг марказий ўрнини мустаҳкамлаш, барча давлатлар манфаатлари мувозанати ва тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш тарафдори бўлиб келмоқда.
https://sputniknews.uz/20250925/ozbekiston-rossiya-hamkorlik-52249104.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52963468_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53ad8239772c5e952162f39c43724845.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алексей ерхов, бмт низоми, 80 йиллик, россия ва ўзбекистон, самарали ҳамкорлик, халқаро ҳамкорлик, бмт, минтақавий хавфсизлик, барқарор ривожланиш, россия элчиси, тошкент
алексей ерхов, бмт низоми, 80 йиллик, россия ва ўзбекистон, самарали ҳамкорлик, халқаро ҳамкорлик, бмт, минтақавий хавфсизлик, барқарор ривожланиш, россия элчиси, тошкент
Ерхов: Россия ва Ўзбекистон БМТ доирасида конструктив ҳамкорликни давом эттирмоқда
Россия элчиси БМТ Низомининг 80 йиллиги муносабати билан билдирган фикрида Россия ва Ўзбекистон ташкилот доирасида самарали ҳамкорликни давом эттираётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik
. Россия ва Ўзбекистон БМТ майдонида конструктив ҳамкорлик қилиб, минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватламоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерховнинг БМТ Низомининг 80 йиллиги муносабати билан билдирган шарҳида айтилган
.
Бугун халқаро ҳамжамият замонавий халқаро ҳуқуқий тартиботга асос солган асосий ҳужжат — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми имзоланганининг 80 йиллигини нишонламоқда.
Қайд этилишича, БМТнинг таъсисчи давлатларидан бири ва Хавфсизлик Кенгашининг доимий аъзоси сифатида Россия учун Низом мақсадлари ва тамойилларига содиқлик ўзгармас аҳамиятга эга. Бу тамойиллар — давлатларнинг суверен тенглиги, ички ишларга аралашмаслик ва низоларни тинч йўл билан ҳал этиш — бугунги кунда ҳам долзарблигини йўқотмаган.
Таъкидланишича, Россия ва Ўзбекистон БМТ доирасида минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш, барқарор ривожланиш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлаб, конструктив ҳамкорлик қилиб келмоқда.
Ерховнинг сўзларига кўар, икки давлат доимо мулоқот ва халқаро ҳуқуқни ҳурмат қилиш ҳал қилувчи аҳамият касб этган адолатли, барқарор ва кўп қутбли дунёни шакллантириш тарафдори ҳисобланади.
Шунингдек, Ерхов сўзларига кўра, БМТ саксон йил давомида глобал муаммоларга жамоавий ечим топиш учун универсал платформа сифатида ноёб роль ўйнаб келмоқда. Россия халқаро муносабатларда БМТнинг марказий ўрнини мустаҳкамлаш, барча давлатлар манфаатлари мувозанати ва тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш тарафдори бўлиб келмоқда.
“Ишончим комилки, БМТ Низомининг руҳи бундан буён ҳам тинчлик, хавфсизлик ва тараққиёт йўлида — бугунги ва келажак авлодлар манфаати учун хизмат қилади”, — дея хулоса қилган элчи.