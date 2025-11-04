Шавкат Мирзиёев Қатар амири билан кўп қиррали ҳамкорликни муҳокама қилди

https://sputniknews.uz/20251104/mirziyoev-katar-hamkorlik-muhokama-53227355.html
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Доҳага амалий ташриф доирасида президент Шавкат Мирзиёев Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ўзбекистон – Қатар стратегик шериклик муносабатларини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Турли даражаларда самарали мулоқот ва алмашинувлар олиб борилаётгани катта мамнуният билан қайд этилди. Товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 45 фоизга ошди. Қатарнинг етакчи компаниялари иштирокида йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда. Парламентлараро ва маданий-гуманитар алоқалар ривожланмоқда.
“Яшил” энергетика, транспорт, геология, тўқимачилик, туризм, инфратузилмани ривожлантириш ва бошқа йўналишларда кооперация лойиҳаларини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
Халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.