“Келажак мероси” халқаро мукофоти таъсис этилди — президент қарори

Ўзбекистонда "Келажак мероси" халқаро мукофоти таъсис этилди. Адабиёт, маданий мерос, санъат, технологиялар каби 7 йўналишда ғолиблар 10 минг доллар билан тақдирланади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда ҳар йили еттита йўналишда топшириладиган "Келажак мероси" халқаро мукофоти жорий этилди. Бу ҳақда президент қарори қабул қилинди.Халқаро мукофот учун танловлар 2025 йилдан бошлаб ҳар йили қуйидаги йўналишларда ўтказиб борилади:▪️ адабиёт;▪️ маданий мерос;▪️ театр ва кино;▪️ мусиқа ва рақс;▪️ тасвирий ва амалий санъат;▪️ мода ва дизайн;▪️ илм-фан, таълим ва рақамли технологиялар.Ғолибларга Халқаро мукофот тантанали равишда топширилади.
16:20 04.11.2025
Мукофот доирасида ҳар йил 7 йўналишдаги ғолиблар 10 минг доллар ва статуэтка билан тақдирланади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik.
Халқаро мукофот учун танловлар 2025 йилдан бошлаб ҳар йили қуйидаги йўналишларда ўтказиб борилади:
▪️ тасвирий ва амалий санъат;
▪️ илм-фан, таълим ва рақамли технологиялар.
Халқаро мукофотнинг ҳар бир йўналиши бўйича ғолиблар статуэтка, диплом ва 10 минг АҚШ доллари миқдоридаги 1 марталик пул мукофоти билан тақдирланади.
Ғолибларга Халқаро мукофот тантанали равишда топширилади.