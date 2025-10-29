Ўзбекистон
"Евроосиё" халқаро мукофотининг тақдирлаш маросими — видео
"Евроосиё" халқаро мукофотининг тақдирлаш маросими — видео
"Евроосиё" халқаро мукофотининг тақдирлаш маросими — видео
Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади, номинациялар сони - 10та.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Бугун "Евроосиё" халқаро мукофотининг тбиринчи тақдирлаш маросими бўлиб ўтади. Мукофот номинациялариМукофот босқичлари:Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади. Мукофот асосчиси — "Россотрудничество" билан ҳамкорликда "Евразия" автоном нодавлат ташкилоти.
Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади, номинациялар сони - 10та.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Бугун "Евроосиё" халқаро мукофотининг тбиринчи тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
"Евроосиё" халқаро мукофоти Евроосиё минтақасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, анъанавий қадриятларни сақлаш ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун берилади.

Мукофот номинациялари

Дунё тили - рус тилини оммавийлаштиришга қўшга ҳиссаси учун,
Маданий код - мадания ва санъат соҳасидаги лойиҳалар учун,
Евроосиё лидери - Евроосиё интеграцияси мавзуларини объетив ёритиш, халқ дипломатияси ва дунё тарихи ҳақидаги фактларни бузиб кўрсатишга қарши кураш учун,
Юрак амри билан - экология, инсонпарварлик, маданият ва таълим соҳаларида фаол кўнгиллилик учун,
Авлодлар хотираси - Тарихий ҳақиқатни сақлаб қолиш лойиҳалари учун,
Дўстлик кўприклари - маданиятлар орасида халқаро ҳамкорликни йўлга қўйгани учун,
Жамоатчилик эътирофи - Евроосиёда ижтимоий ҳаёт ривожига ҳисса қўшган лоийҳалар учун.
Мукофот босқичлари:
15 майдан - 5 сентябргача — эълон қилинган 10та номинация бўйича лойиҳалар тақдим этилган.
8-28 сентябрь кунлари — лойиҳалар экспертлар кўригидан ўтган.
6-19 октябрь кунлари — Халқаро овоз бериш жараёни бўлиб ўтди.
29 октябрь — Ғолибларни тақдирлаш маросими.
Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади. Мукофот асосчиси — "Россотрудничество" билан ҳамкорликда "Евразия" автоном нодавлат ташкилоти.
0