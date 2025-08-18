"Евроосиё" халқаро мукофоти кимларга ва қандай хизматлари учун берилади — Анонс

https://sputniknews.uz/20250818/evrosiyo-xalqaro-mukofoti-kimlarga-va-qanday-xizmatlari-uchun-beriladi-51309244.html
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. "Евроосиё" халқаро мукофоти кимларга ва қандай хизматлари учун берилади?
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. "Евроосиё" халқаро мукофоти кимларга ва қандай хизматлари учун берилади? Ушбу мавзуга бағишланган "Бишкек - Тошкент" видеокўприги 2025 йил 19 август, соат 14:00 Sputnik мутбуот марказида бўлиб ўтади. Анжуман иштирокчилари Тошкентдан:Бишкекдан:Муҳокама мавзулари Матбуот анжумани доирасида Кузатув ва эксперт кенгашлари вакиллари Мукофот концепцияси, унинг номинациялари ҳақида гапиради, лойиҳа иштирокчилари – МДҲ давлатлари вакиллари эса ўз ташаббусларини тақдим этадилар."Евроосиё" халқаро мукофоти Евроосиё мамлакатларининг ижтимоий, иқтисодий ва маданиятлараро ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган шахслар ва ташкилотларни жамоатчилик эътироф этиш ва қўллаб-қувватлаш, халқ дипломатиясини ривожлантириш, тарихий хотирани сақлаш ва постсовет маконидаги давлатлар ўртасидаги ахборот тўсиқларини енгиб ўтишга қаратилган. Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади. Ҳужжатлар 31 августгача қабул қилинади.Мукофот асосчиси Россотрудничество билан ҳамкорликда "Евразия" АНО ҳисобланади. Ахборот ҳамкорлари - RT ва Спутник.Журналистлар таклиф этиладиРўйхатдан ўтиш учун: +998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
катта евроосиё
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. "Евроосиё" халқаро мукофоти кимларга ва қандай хизматлари учун берилади?
Ушбу мавзуга бағишланган "Бишкек - Тошкент" видеокўприги 2025 йил 19 август, соат 14:00 Sputnik мутбуот марказида бўлиб ўтади.
Анжуман иштирокчилари
Тошкентдан:
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими, "Евроосиё" халқаро мукофоти Кузатув кенгаши аъзоси Равшан НАЗАРОВ;
Ўзбекистон Журналистларини қайта тайёрлаш маркази директори, "Евраосиё" халқаро мукофоти экспертлар кенгаши аъзоси Гулнора БАБАЖАНОВА;
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудири, "Евроосиё" халқаро мукофоти экспертлар кенгаши аъзоси Раъно ТУРСУНОВА;
Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина СТАРОСEЛСКАЯ;
"Имкониятлар" таълим медиа ташаббуси асосчиси, “Евроосиё етакчиси” номинацияси бўйича мукофот иштирокчиси Жон АШУРОВ.
филология фанлари доктори, профессор, “Литерарй Қирғизистон” журнали бош муҳаррири, “Маданий код” номинацияси бўйича мукофот иштирокчиси Бахтиёр ҚЎИЧУЕВ.
Матбуот анжумани доирасида Кузатув ва эксперт кенгашлари вакиллари Мукофот концепцияси, унинг номинациялари ҳақида гапиради, лойиҳа иштирокчилари – МДҲ давлатлари вакиллари эса ўз ташаббусларини тақдим этадилар.
"Евроосиё" халқаро мукофоти Евроосиё мамлакатларининг ижтимоий, иқтисодий ва маданиятлараро ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган шахслар ва ташкилотларни жамоатчилик эътироф этиш ва қўллаб-қувватлаш, халқ дипломатиясини ривожлантириш, тарихий хотирани сақлаш ва постсовет маконидаги давлатлар ўртасидаги ахборот тўсиқларини енгиб ўтишга қаратилган. Соврин жамғармаси 25 миллион рублни ташкил қилади. Ҳужжатлар 31 августгача қабул қилинади.
Мукофот асосчиси Россотрудничество билан ҳамкорликда "Евразия" АНО ҳисобланади. Ахборот ҳамкорлари - RT ва Спутник.
Журналистлар таклиф этилади
Рўйхатдан ўтиш учун: +998971907178
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.