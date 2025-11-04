https://sputniknews.uz/20251104/kasalliklar-shaxslar-xavfsizlik-kamar-ruxsat-53235149.html
Айрим касалликларга эга шахсларга хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилиши мумкин
Ўзбекистонда 17 та касаллик ва ҳолат бўйича хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилиши мумкин. Тиббий маълумотнома QR-код орқали берилади ва 6 ой амал қилади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Соғлиқни сақлаш вазирлиги хавфсизлик камарини тақиш мумкин бўлмаган касалликлар рўйхатини тасдиқлашни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқди. Ҳужжат Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида жойлаштирилган.Лойиҳада 17 та касаллик ва ҳолат бўйича транспорт воситасида хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилиши кўзда тутилган. Улар қуйидагилар:Агар лойиҳа тасдиқланса, ушбу касалликларга доир тиббий маълумотномалар “Электрон соғлиқни сақлаш” тизими орқали QR-код билан шакллантирилади ва фуқаро бириктирилган шифохона орқали берилади. Маълумотнома олти ойгача амал қилади.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги хавфсизлик камарини тақиш мумкин бўлмаган касалликлар рўйхатини тасдиқлашни назарда тутувчи қонун лойиҳасини
ишлаб чиқди. Ҳужжат Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида жойлаштирилган.
Лойиҳада 17 та касаллик ва ҳолат бўйича транспорт воситасида хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат берилиши кўзда тутилган. Улар қуйидагилар:
Умров, тўш, елка камари, қовурға ва умуртқа поғонаси синишлари
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (IV босқич), бронхиал астма (IV босқич), интерстециал зарарланиш
Ўпканинг бир қисми ёки бутуни олиб ташланган ҳолатлар
Сурункали юрак етишмовчилигининг III ва декомпенсация босқичлари
III даражали семизлик (БМИ ≥ 40)
150 смдан паст бўйлик (нанизм)
Қўл ёки елка ҳаракати чекланган неврологик касалликлар
Кўкрак қисмида оғир аллергик ёки дерматологик касалликлар (экзема, псориаз)
Протезлар, имплантлар, сунъий чиқиш йўли (стома) қўйилган ҳолатлар
Кўкрак, қорин бўшлиғидаги очиқ операциялар, йирик ўсмалар
Агар лойиҳа тасдиқланса, ушбу касалликларга доир тиббий маълумотномалар “Электрон соғлиқни сақлаш” тизими орқали QR-код билан шакллантирилади ва фуқаро бириктирилган шифохона орқали берилади. Маълумотнома олти ойгача амал қилади.