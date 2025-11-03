https://sputniknews.uz/20251103/uzbekistan-hududlar-palov-narx-infografika-53200194.html
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи қанча - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда палов нархи октябрь ойида 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача етди. Энг қиммат палов Тошкентда, энг арзони Қорақалпоғистонда. Миллий статистика қўмитаси Палов индексини эълон қилди.
2025-11-03T14:22+0500
2025-11-03T14:22+0500
2025-11-03T14:22+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
Бир килограмм палов тайёрлаш учун керакли масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.
ўзбекистон
палов нархи, палов индекси, ўзбекистон статистикаси, тошкент палов, қорақалпоғистон палов, миллий статистика қўмитаси, палов маҳсулотлари, мол гўшти нархи, кунгабоқар ёғи, палов нархлари 2025
Миллий статистика қўмитаси биринчи марта 2020 йил январь ойида Палов индексини жорий этди. Унга кўра, мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай ўзгараётганини кузатиш мумкин.
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи октябрь ойида 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача бўлган. Таққослаш учун: бир ой олдин - 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача.
Бир килограмм палов тайёрлаш учун керакли масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.
Октябрь ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда.
Республика ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи ҳақида батафсил маълумот
инфографикасида.