Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи қанча - инфографика

Ўзбекистонда палов нархи октябрь ойида 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача етди. Энг қиммат палов Тошкентда, энг арзони Қорақалпоғистонда. Миллий статистика қўмитаси Палов индексини эълон қилди.

Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи октябрь ойида 100,1 минг сўмдан 119,4 минг сўмгача бўлган. Таққослаш учун: бир ой олдин - 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача.Бир килограмм палов тайёрлаш учун керакли масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.Октябрь ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда.Республика ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Спутник Ўзбекистон инфографикасида.

