https://sputniknews.uz/20251103/uzbekistan-china-talim-forum-53182196.html
Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми биринчи кунида 20дан ортиқ ҳужжат имзоланди
Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми биринчи кунида 20дан ортиқ ҳужжат имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда ўтаётган Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форумида 20 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари имзоланди. Икки мамлакат олий таълим, фан ва инновация соҳаларида ҳамкорликни янада кенгайтирмоқда.
2025-11-03T10:10+0500
2025-11-03T10:10+0500
2025-11-03T10:10+0500
тошкент
ҳамкорлик
ўзбекистон – 2030 стратегияси
марказий осиё
олий таълим муассасалари
олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
отм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53182017_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d39fae514f2909fc3d3ffa372d2c9a3.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Тошкент шаҳрида “Янги авлод кадрларини тайёрлаш: таълим, фан ва инновациялар орқали Ўзбекистон ва Хитойнинг барқарор тараққиёт сари ҳамкорлиги” мавзусидаги Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми ўз ишини бошлади. Анжуман Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида ташкил этилган.Форумда Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги мутасаддилари, 160 дан ортиқ маҳаллий таълим муассасалари вакиллари, Хитой Таълим вазирлиги бошчилигидаги 140 дан зиёда олий ва касбий таълим муассасалари раҳбарлари, шунингдек иш берувчи корхоналар иштирок этмоқда. Жами қатнашчилар сони 500 нафарга яқин.Биринчи кун якунига кўра, Ўзбекистоннинг олий таълим муассасалари ва Хитойнинг етакчи университетлари ўртасида 20 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари расмийлаштирилди.Тадбирда турли шўба йиғилишлари бўлиб ўтди. Улар таълимни рақамлаштириш, илмий тадқиқотларни амалиётга жорий этиш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва талаба алмашинувини кенгайтириш каби масалаларга бағишланди.Форум иштирокчилари учун миллий рақслар, турли спорт ўйинлари ва ҳудудларга оид урф-одатлар намойиш этилди. Шунингдек, икки мамлакат вакиллари дўстлик рамзи сифатида университет ҳудудига дарахт кўчатлари экдилар.
https://sputniknews.uz/20250919/tashkent-russia-talim-korgazma-52089971.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/03/53182017_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_058051b0f2ce9731b1ae55db30242a0c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон–хитой таълим форуми, тошкент, таълим ҳамкорлиги, 20 дан ортиқ ҳужжат, меморандум имзоланди, олий таълим, фан ва инновациялар, қўнғиротбой шарипов, ҳуаи жин пенг, таълим интеграцияси, бир макон бир йўл, хитой делегацияси, талаба алмашинуви, қўшма дастурлар
ўзбекистон–хитой таълим форуми, тошкент, таълим ҳамкорлиги, 20 дан ортиқ ҳужжат, меморандум имзоланди, олий таълим, фан ва инновациялар, қўнғиротбой шарипов, ҳуаи жин пенг, таълим интеграцияси, бир макон бир йўл, хитой делегацияси, талаба алмашинуви, қўшма дастурлар
Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми биринчи кунида 20дан ортиқ ҳужжат имзоланди
Тошкентда Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми бошланди. Форумда таълим ва фан соҳасидаги ҳамкорлик ривожи муҳокама қилинди, 20 дан ортиқ қўшма ҳужжат имзоланди
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Тошкент шаҳрида “Янги авлод кадрларини тайёрлаш: таълим, фан ва инновациялар орқали Ўзбекистон ва Хитойнинг барқарор тараққиёт сари ҳамкорлиги” мавзусидаги Ўзбекистон–Хитой иккинчи таълим форуми ўз ишини бошлади
.
Анжуман Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида ташкил этилган.
Форумда Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги мутасаддилари, 160 дан ортиқ маҳаллий таълим муассасалари вакиллари, Хитой Таълим вазирлиги бошчилигидаги 140 дан зиёда олий ва касбий таълим муассасалари раҳбарлари, шунингдек иш берувчи корхоналар иштирок этмоқда. Жами қатнашчилар сони 500 нафарга яқин.
Анжуман доирасида “Бир макон, бир йўл” ташаббуси, “Ўзбекистон–2030” стратегияси ҳамда Хитой–Марказий Осиё таълим интеграциясига оид қатор меморандум ва битимлар имзоланди.
Биринчи кун якунига кўра, Ўзбекистоннинг олий таълим муассасалари ва Хитойнинг етакчи университетлари ўртасида 20 дан ортиқ ҳамкорлик ҳужжатлари расмийлаштирилди.
Тадбирда турли шўба йиғилишлари бўлиб ўтди. Улар таълимни рақамлаштириш, илмий тадқиқотларни амалиётга жорий этиш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва талаба алмашинувини кенгайтириш каби масалаларга бағишланди.
Форум иштирокчилари учун миллий рақслар, турли спорт ўйинлари ва ҳудудларга оид урф-одатлар намойиш этилди. Шунингдек, икки мамлакат вакиллари дўстлик рамзи сифатида университет ҳудудига дарахт кўчатлари экдилар.