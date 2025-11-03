Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251103/ukraine-portlashlar-nato-texnika-zarba-53203271.html
Украинадаги НАТО техникаси сақланаётган омборларга зарба берилди
Украинадаги НАТО техникаси сақланаётган омборларга зарба берилди
РИА Новости хабар беришича, Россия қўшинлари Житомир вилоятидаги авиабаза ва НАТО техникалари сақланаётган объектларга зарба берди. Сергей Лебедев буни тасдиқлади.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
нато
қуролли кучлар
ҳужум
россия
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари Украинанинг Житомир вилоятидаги авиабазага зарба берди. Бу ҳақда РИА Новости Украинадаги яширин хизматлар координатори Сергей Лебедев маълумотларига таяниб хабар қилди.Унинг айтишича, асосий нишонлар авиабаза инфратузилмаси ва ҳарбий техникани сақлашга мўлжалланган объектлар бўлган.Аввалроқ Лебедев Харьков вилоятидаги портлашлар ҳақида ҳам маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, у ерда дронларга хизмат кўрсатиш майдончилари ва Украина қўшинларига тегишли техника йўқ қилинган.
https://sputniknews.uz/20251022/ukraina-qurol-kuchlar-lager-yoq-qilish-52898025.html
украина
2025
Янгиликлар
uz_UZ
россия авиация ҳужуми, житомир авиабазаси, украина муноқашаси, нато техникаси, сергей лебедев, харьков портлашлари, ҳарбий зарбалар, россия украина уруши
Украинадаги НАТО техникаси сақланаётган омборларга зарба берилди

16:50 03.11.2025
Oбуна бўлиш
Тунда Россия қўшинларининг асосий нишони авиабаза ва ҳарбий техникани сақлашга мўлжалланган объектлар бўлган.
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари Украинанинг Житомир вилоятидаги авиабазага зарба берди. Бу ҳақда РИА Новости Украинадаги яширин хизматлар координатори Сергей Лебедев маълумотларига таяниб хабар қилди.
Унинг айтишича, асосий нишонлар авиабаза инфратузилмаси ва ҳарбий техникани сақлашга мўлжалланган объектлар бўлган.

"Украина манбаларига кўра, зарбалар авиабаза худудига ва у ерда жойлашган техника сақлаш объектларига берилди. Шунингдек, портлашлар авиация базаси яқинида жойлашган БТР таъмирлаш заводини ҳам қамраб олган. Бу ерда консервациядан чиқарилиб, Украинага етказилган НАТО техникалари жанговар ҳолатга келтирилаётган эди", – деди Лебедев.

Аввалроқ Лебедев Харьков вилоятидаги портлашлар ҳақида ҳам маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, у ерда дронларга хизмат кўрсатиш майдончилари ва Украина қўшинларига тегишли техника йўқ қилинган.
