https://sputniknews.uz/20251022/ukraina-qurol-kuchlar-lager-yoq-qilish-52898025.html
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучлари ўқув лагерини йўқ қилди
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучлари ўқув лагерини йўқ қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари зарбалари натижасида Киев вилояти Бориспол шаҳри яқинида Украина Қуролли кучларининг 100 кишилик ўқув лагери йўқ қилинди. Шунингдек, дрон двигателлари ишлаб чиқарувчи цех ва штаб бункерига ҳам зарбалар берилди.
2025-10-22T17:20+0500
2025-10-22T17:20+0500
2025-10-22T17:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
аэропорт
киев
ҳарбий
дунёда
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1b/48592660_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_41e581850ba7e438b81104dce17f6d76.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Россия қўшинларининг тунги зарбаси натижасида Украина Қуролли кучларининг Киев вилояти Борисполь шаҳридаги ўқув лагери йўқ қилинди, деб хабар берди РИА Новости Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев сўзларига таяниб.Бундан ташқари, Россия қўшинлари Киев вилоятидаги бошқа нишонларга ҳам зарба берган. Хусусан, НАТО мамлакатларидан келган офицерлар билан биргаликда фаолият юритган штаб бункери ва Жуляна аэропорти яқинидаги дрон двигателлари ишлаб чиқарилган цехга ҳам зарбалар берилган.Украина Қуролли кучлари ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари ҳаво, денгиз ва қуруқликдаги юқори аниқликдаги қуроллар, шунингдек, дронлар билан фақат душманнинг ҳарбий объектлари ва корхоналарига зарба бермоқда.
https://sputniknews.uz/20251020/russia-armiya-ukraina-mudofaa-yorish-52842565.html
киев
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1b/48592660_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_52907293d193dbeafb1ce584412e96fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, киев вилояти, бориспол, украина қуролли кучлари, ҳарбий лагер, дрон цехи, россия қўшинлари, мудофаа вазирлиги, тунги зарба, нато, махсус ҳарбий операция, ҳарбий объектлар, борисполь
россия, украина, киев вилояти, бориспол, украина қуролли кучлари, ҳарбий лагер, дрон цехи, россия қўшинлари, мудофаа вазирлиги, тунги зарба, нато, махсус ҳарбий операция, ҳарбий объектлар, борисполь
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучлари ўқув лагерини йўқ қилди
Бундан ташқари, Россия қўшинлари Киев вилоятидаги бошқа нишонларга ҳам зарба берган.
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik
. Россия қўшинларининг тунги зарбаси натижасида Украина Қуролли кучларининг Киев вилояти Борисполь шаҳридаги ўқув лагери йўқ қилинди, деб хабар берди
РИА Новости Николаев яширин хизмати координатори Сергей Лебедев сўзларига таяниб.
"Борисполда соат 5:18 да аэропорт яқинидаги УҚКнинг 100 кишилик ўқув лагери йўқ қилинди. Ўнга яқин ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган, 17 нафари тез ёрдам машинасида олиб кетилган", - деди у.
Бундан ташқари, Россия қўшинлари Киев вилоятидаги бошқа нишонларга ҳам зарба берган. Хусусан, НАТО мамлакатларидан келган офицерлар билан биргаликда фаолият юритган штаб бункери ва Жуляна аэропорти яқинидаги дрон двигателлари ишлаб чиқарилган цехга ҳам зарбалар берилган.
Украина Қуролли кучлари ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари ҳаво, денгиз ва қуруқликдаги юқори аниқликдаги қуроллар, шунингдек, дронлар билан фақат душманнинг ҳарбий объектлари ва корхоналарига зарба бермоқда.