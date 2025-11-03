https://sputniknews.uz/20251103/cbu-uzbekistan-iqtisodiyot-xatarlar-53189142.html
Марказий банк таҳлили: Ўзбекистон иқтисодиёти ўсишига қандай хатарлар бор?
Марказий банк таҳлили: Ўзбекистон иқтисодиёти ўсишига қандай хатарлар бор?
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк йилларда инфляция ва иқтисодий ўсиш базавий прогнозларидан четга чиқиши мумкин бўлган хатарлар таҳлилини эълон қилди. Фискал тақчиллик, озиқ-овқат нархлари, энергия узилишлари ва бошқа сценарийлар
2025-11-03T10:56+0500
2025-11-03T10:56+0500
2025-11-03T11:41+0500
марказий банк
ўзбекистон
жамият
инфляция
яим
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a33b4128f40636752004e9be7aaf686e.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Марказий банк 2026–2028 йилларга мўлжалланган пул-кредит сиёсати доирасида инфляциянинг базавий прогноздан четга чиқишига олиб келиши мумкин бўлган ташқи ва ички хатарлар таҳлилини тақдим этди.Ҳар бир хатар инфляция ва ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) кўрсаткичларига таъсири нуқтаи назаридан алоҳида ўрганилди.Марказий банк маълумотларига кўра, ҳар бир хатарли сценарий юзага келган тақдирда, пул-кредит сиёсати инструментларидан фаол фойдаланиш кўзда тутилган:Асосий мақсад — инфляцияни ўрта муддатли мақсад кўрсаткичлари доирасида ушлаб туриш, иқтисодий ўсишни барқарор таъминлаш ва макроиқтисодий барқарорликни сақлаб қолиш.
https://sputniknews.uz/20251024/cbu-stavka-14-foiz-izoh-52945876.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fa0c5c04a13a50687a0f33b33d74613.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий банк 2026, инфляция таҳлили, иқтисодий ўсиш ўзбекистон, пул-кредит сиёсати, фискал тақчиллик, иқтисодий хатарлар, инфляция прогнозлари, яим сценарий, озиқ-овқат нархлари, энергия таъминоти, рақобат муҳити, иклим хавфи, пул айланмаси тартибга солиниши, кредит фоизлари
марказий банк 2026, инфляция таҳлили, иқтисодий ўсиш ўзбекистон, пул-кредит сиёсати, фискал тақчиллик, иқтисодий хатарлар, инфляция прогнозлари, яим сценарий, озиқ-овқат нархлари, энергия таъминоти, рақобат муҳити, иклим хавфи, пул айланмаси тартибга солиниши, кредит фоизлари
Марказий банк таҳлили: Ўзбекистон иқтисодиёти ўсишига қандай хатарлар бор?
10:56 03.11.2025 (янгиланди: 11:41 03.11.2025)
Иқтисодий ўсишга асосий хатар сифатида давлат бюджети харажатларининг даромадлардан кўп бўлиб қолиши, яъни фискал тақчиллик кўрсатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Марказий банк 2026–2028 йилларга мўлжалланган пул-кредит сиёсати доирасида инфляциянинг базавий прогноздан четга чиқишига олиб келиши мумкин бўлган ташқи ва ички хатарлар таҳлилини тақдим этди
.
Ҳар бир хатар инфляция ва ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) кўрсаткичларига таъсири нуқтаи назаридан алоҳида ўрганилди.
Хатарлар (Сценарийлар)
Инфляцияга таъсири (базавий прогноздан)
ЯИМга таъсири (базавий прогноздан)
Асосий савдо ҳамкорлар валютасининг қадрсизланиши
↑ 0,7–0,9%
↓ 0,2–0,3%
Импорт озиқ-овқат нархларининг ошиши
↑ 0,8–1,0%
↓ 0,15–0,25%
Фискал тақчиллик 5% атрофида бўлса (бюджет харажатлари давромадларидан кўп бўлса)
↑ 0,7–0,9%
↑ 0,6–0,7%
Энергия таъминоти узилишлари
↑0,4–0,5%
↓ 0,1–0,2%
Иқлим ўзгариши ва қишлоқ хўжалигидаги хавфлар
↑ 0,5–0,6%
↓ 0,35–0,45%
Хусусийлаштириш ва рақобатнинг кучайиши
↓ 0,6–0,7%
↑ 0,3–0,4%
Тартибга солинадиган хизматлар нархи ошиши
↑ 0,6–0,8%
↓ 0,1–0,2%
Марказий банк маълумотларига кўра, ҳар бир хатарли сценарий юзага келган тақдирда, пул-кредит сиёсати инструментларидан фаол фойдаланиш кўзда тутилган:
Инфляция хавфи кучайганда — сиёсат қатъийлаштирилади (кредит фоиз ставкалари оширилиб, иқтисодиётдаги пул айланмасини мувозанатлаш чоралари кўрилиши мумкин);
Иқтисодий ўсиш секинлашганда — сиёсат юмшатилиши мумкин (иқтисодиётни рағбатлантиришга қаратилган чоралар);
Асосий мақсад — инфляцияни ўрта муддатли мақсад кўрсаткичлари доирасида ушлаб туриш, иқтисодий ўсишни барқарор таъминлаш ва макроиқтисодий барқарорликни сақлаб қолиш.