Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни УҚКдан тозалашни якунламоқда
Россия армияси Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни УҚКдан тозалашни якунламоқда
Россия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Россия жангчилари Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни Украина Қуролли кучларидан (УҚК) тозалашни якунламоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, ДХРдаги Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.“Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка ва Рог аҳоли пунктларини украин жангариларидан тозалаш якунланмоқда”, - дейилган хабарда.
украина
16:04 02.11.2025
Oбуна бўлиш
Россия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Россия жангчилари Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни Украина Қуролли кучларидан (УҚК) тозалашни якунламоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, ДХРдаги Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.
“Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка ва Рог аҳоли пунктларини украин жангариларидан тозалаш якунланмоқда”, - дейилган хабарда.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украиналик ҳарбийлар Красноармейск яқинида таслим бўла бошлади
11:39
