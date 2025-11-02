https://sputniknews.uz/20251102/rossiya-armiyasi-krasnoarmeysk-53176420.html
Россия армияси Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни УҚКдан тозалашни якунламоқда
Россия армияси Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни УҚКдан тозалашни якунламоқда
2025-11-02T16:04+0500
2025-11-02T16:04+0500
2025-11-02T16:04+0500
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Россия жангчилари Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни Украина Қуролли кучларидан (УҚК) тозалашни якунламоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, ДХРдаги Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.“Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка ва Рог аҳоли пунктларини украин жангариларидан тозалаш якунланмоқда”, - дейилган хабарда.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Россия жангчилари Красноармейск ҳудудидаги Гнатовка ва Рогни Украина Қуролли кучларидан (УҚК) тозалашни якунламоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, ДХРдаги Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужумчи отрядлари темир йўл вокзали ва темир йўл ортидаги саноат ҳудудида қуршовдаги УҚКни йўқ қилишни давом этмоқда.
“Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка ва Рог аҳоли пунктларини украин жангариларидан тозалаш якунланмоқда”, - дейилган хабарда.