Қурилиш ойналари учун утилизация йиғими жорий этилади
Қурилиш ойналари учун утилизация йиғими жорий этилади
02.11.2025
2025-11-02T09:51+0500
2025-11-02T09:51+0500
2025-11-02T10:25+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/02/53169593_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_92a4285a5b7dd2cda6fbfa8fa6521cfe.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда қурилиш ойналари учун утилизация йиғими жорий этилади. Сенат тегишли қонун лойиҳасини маъқуллади.Ҳужжат билан "Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида"ги ва "Чиқиндилар тўғрисида"ги қонун ларга ўзгартиришлар киритилмоқда.Жумладан, қурилиш ойналаридан фойдаланиш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндиларни қайта ишлаш харажатларини қоплаш учун утилизация йиғими жорий этилмоқда.Шунингдек, айрим қонунларда Миллий статистика қўмитасининг номи ва ҳуқуқий мақомини янгилашга доир ўзгартиришлар киритилмоқда.Сенаторлар қонуннинг қабул қилиниши қурилиш ойнаси саноатини ривожлантириш ва экологик хавфсизликни таъминлашга хизмат қилишини таъкидлади. Бу чора атроф-муҳит ҳамда фуқаролар соғлиғини ҳимоя қилиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ривожлантиришга қаратилгани қайд этилди.
Қурилиш ойналари учун утилизация йиғими жорий этилади
09:51 02.11.2025 (янгиланди: 10:25 02.11.2025)
Сенаторлар тегишли қонунни қабул қилишди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда қурилиш ойналари учун утилизация йиғими жорий этилади. Сенат тегишли қонун лойиҳасини маъқуллади
Ҳужжат билан “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида
“ги ва “Чиқиндилар тўғрисида"ги қонун
ларга ўзгартиришлар киритилмоқда.
Жумладан, қурилиш ойналаридан фойдаланиш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндиларни қайта ишлаш харажатларини қоплаш учун утилизация йиғими жорий этилмоқда.
Шунингдек, айрим қонунларда Миллий статистика қўмитасининг номи ва ҳуқуқий мақомини янгилашга доир ўзгартиришлар киритилмоқда.
Сенаторлар қонуннинг қабул қилиниши қурилиш ойнаси саноатини ривожлантириш ва экологик хавфсизликни таъминлашга хизмат қилишини таъкидлади. Бу чора атроф-муҳит ҳамда фуқаролар соғлиғини ҳимоя қилиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ривожлантиришга қаратилгани қайд этилди.