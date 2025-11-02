https://sputniknews.uz/20251102/maldiv-avlod-tamaki-taqiq-53174427.html
Мальдивда янги авлод учун тамаки чекиш тақиқланди
Мальдивда янги авлод учун тамаки чекиш тақиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Мальдив дунёда биринчи бўлиб янги авлод учун чекишни тақиқлади. Янги қоидага кўра, 2007 йил 1 январда кейин туғилганларга Мальдив оролларида ҳар қандай тамаки маҳсулотларини сотиб олиш, истеъмол қилиш ёки сотиш тақиқланади.
2025-11-02T15:09+0500
2025-11-02T15:09+0500
2025-11-02T15:09+0500
дунё янгиликлари
дунёда
тамаки маҳсулотлари
малдив ороллари
тақиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1366/74/13667482_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_43efba0585c0bb757604fc28cbfef1c1.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Мальдив оролларида 2007 йил 1 январдан кейин туғилганларга тамаки чекиш тақиқланди, дея ёзади “The Guardian”.Мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълум қилишича, 1 ноябрдан бошлаб Малдив оролларида бутун бир авлод учун тамаки тақиқи кучга кирди.Бу тақиқ мамлакатга ташриф буюрувчи хорижликларга ҳам тааллуқли. Мальдивда, ёшидан қатъи назар, барча шахслар учун электрон сигареталар ва вейпларни импорт қилиш, сотиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш тақиқи мавжуд.Вояга етмаганларга тамаки сотиш 50 минг руфия (3,2 минг доллар), электрон сигареталардан фойдаланиш эса 5 минг руфия (320 доллар) миқдорида жаримага сабаб бўлиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20251019/alkogol-tamaki-mahsulotlari-52826295.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1366/74/13667482_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5524f867a2eea713ebaed739cfa01115.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мальдив янги авлод тамаки чекиш тақиқ
мальдив янги авлод тамаки чекиш тақиқ
Мальдивда янги авлод учун тамаки чекиш тақиқланди
Мальдив дунёда биринчи бўлиб янги авлод учун чекишни тақиқлади.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Мальдив оролларида 2007 йил 1 январдан кейин туғилганларга тамаки чекиш тақиқланди, дея ёзади
“The Guardian”.
Мамлакат Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълум қилишича, 1 ноябрдан бошлаб Малдив оролларида бутун бир авлод учун тамаки тақиқи кучга кирди.
Янги қоидага кўра, 2007 йил 1 январда кейин туғилганларга Мальдив оролларида ҳар қандай тамаки маҳсулотларини сотиб олиш, истеъмол қилиш ёки сотиш тақиқланади.
Бу тақиқ мамлакатга ташриф буюрувчи хорижликларга ҳам тааллуқли. Мальдивда, ёшидан қатъи назар, барча шахслар учун электрон сигареталар ва вейпларни импорт қилиш, сотиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш тақиқи мавжуд.
Вояга етмаганларга тамаки сотиш 50 минг руфия (3,2 минг доллар), электрон сигареталардан фойдаланиш эса 5 минг руфия (320 доллар) миқдорида жаримага сабаб бўлиши мумкин.