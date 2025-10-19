Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251019/alkogol-tamaki-mahsulotlari-52826295.html
Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш хавфини таҳлил этиш автоматлаштирилади
Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш хавфини таҳлил этиш автоматлаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ва уларнинг айланмасини назорат қилиш бўйича хавфни таҳлил этиш автоматлаштирилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
2025-10-19T17:07+0500
2025-10-19T17:07+0500
жамият
ўзбекистон
алкоголь ва тамаки маҳсулотлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866155_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_7b886c72d23015b6065fdfeb97665e56.jpg
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Ўзбекистонда истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ва уларнинг айланмасини назорат қилиш бўйича хавфни таҳлил этиш автоматлаштирилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низом истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ва уларнинг айланмасини назорат қилиш бўйича хавфни таҳлил этиш автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш тартибини белгилайди.Низом талаблари:Хавф даражасини таҳлил қилиш жараёнида тадбиркорлик субъекти фаолиятини тўхтатиб туриш ёки унга тўсқинлик қилиш тақиқланади.Хавфлилик даражасидан келиб чиқиб, тадбиркорлик субъектлари уч тоифага бўлинади:Хавф даражаси юқори бўлмаган тадбиркорлик субъектига аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва келгусида уларга йўл қўймаслик борасида шахсий кабинет орқали ёзма равишда хабарнома (огоҳлантириш) юборилади.
https://sputniknews.uz/20250703/eoii-tamaki-kontrabandasiga-qarshi-kurashishda-navigatsiya-plombalarini-qollamoqchi-50325958.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45866155_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4b683dd4df365fae7999828dc1c08066.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
этил спирти алкоголь тамаки маҳсулотлар ишлаб чиқариш назорат таҳлил
этил спирти алкоголь тамаки маҳсулотлар ишлаб чиқариш назорат таҳлил

Алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш хавфини таҳлил этиш автоматлаштирилади

17:07 19.10.2025
© Sputnik / Константин ЧалабовПродажа сигарет в одном из магазинов
Продажа сигарет в одном из магазинов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Константин Чалабов
Oбуна бўлиш
Хавф даражасини таҳлил қилиш жараёнида тадбиркорлик субъекти фаолиятини тўхтатиб туриш ёки унга тўсқинлик қилиш тақиқланади.
ТОШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Ўзбекистонда истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ва уларнинг айланмасини назорат қилиш бўйича хавфни таҳлил этиш автоматлаштирилади. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Низом истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ва уларнинг айланмасини назорат қилиш бўйича хавфни таҳлил этиш автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш тартибини белгилайди.
Низом талаблари:
истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни реализация қилиш билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига;
истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ҳамда тамаки маҳсулотларини экспорт ва импорт қилиш, ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, сақлаш, ташиш
ва реализация қилиш босқичларига нисбатан татбиқ этилади.
Хавф даражасини таҳлил қилиш жараёнида тадбиркорлик субъекти фаолиятини тўхтатиб туриш ёки унга тўсқинлик қилиш тақиқланади.
Хавфлилик даражасидан келиб чиқиб, тадбиркорлик субъектлари уч тоифага бўлинади:
ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи юқори бўлган тадбиркорлик субъекти;
ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи ўртача бўлган тадбиркорлик субъекти;
ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи паст бўлган тадбиркорлик субъекти.
Хавф даражаси юқори бўлмаган тадбиркорлик субъектига аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва келгусида уларга йўл қўймаслик борасида шахсий кабинет орқали ёзма равишда хабарнома (огоҳлантириш) юборилади.
ЕАЭС-2023. Работа форума - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.07.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ тамаки контрабандасига қарши курашишда навигация пломбаларини қўлламоқчи
3 Июл, 17:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0