ЕОИИ фармацевтика маҳсулотлари экспортини кенгайтиришни режалаштирмоқда

Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф етиш масалаларини муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи шафелигида фармацевтика бизнеси вакиллари билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.Иштирокчилар маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилишди.ЕИК вазири ушбу маҳсулотларга нисбатан ташқи бозорлардаги тўсиқларни олиб ташлаш бўйича ишлар иттифоққа аъзо давлатлар ўртасида амалдаги ҳуқуқий базага ҳам, унинг учинчи давлатлар билан савдо битимларига ҳам мос келишини таъкидлади.Мавжуд асосий тўсиқлар орасида ихтисослашган тадбиркорлик ҳамжамияти вакиллари хорижий давлатларда фармацевтика маҳсулотлари ва тиббиёт бўлимларини рўйхатдан ўтказишнинг давомийлиги ва мураккаблигини таъкидлашди.Уларнинг фикрига кўра, улардан баъзилари билан уни енгиллаштириш бўйича келишувларга эришиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Тегишли позициялар ЕИК савдо блоки томонидан ишлаб чиқилган.
Sputnik Ўзбекистон
13:18 02.11.2025
© Sputnik / Денис Абрамов
Маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи шафелигида фармацевтика бизнеси вакиллари билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.
Иштирокчилар маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилишди.
“Биз учун шериклар билан ишлаш йўналишларини аниқлаш учун бизнес доиралари билан ўзаро муносабатларни амалга ошириш жуда муҳим, натижада Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари маҳсулотларини етказиб беришнинг ўсиши ва умуман савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришда максимал самарага эришилади”, - деди Слепнёв.
ЕИК вазири ушбу маҳсулотларга нисбатан ташқи бозорлардаги тўсиқларни олиб ташлаш бўйича ишлар иттифоққа аъзо давлатлар ўртасида амалдаги ҳуқуқий базага ҳам, унинг учинчи давлатлар билан савдо битимларига ҳам мос келишини таъкидлади.
Мавжуд асосий тўсиқлар орасида ихтисослашган тадбиркорлик ҳамжамияти вакиллари хорижий давлатларда фармацевтика маҳсулотлари ва тиббиёт бўлимларини рўйхатдан ўтказишнинг давомийлиги ва мураккаблигини таъкидлашди.
Уларнинг фикрига кўра, улардан баъзилари билан уни енгиллаштириш бўйича келишувларга эришиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Тегишли позициялар ЕИК савдо блоки томонидан ишлаб чиқилган.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва ЖССТ тиббиёт ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
31 Октябр, 14:06
