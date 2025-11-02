https://sputniknews.uz/20251102/eoii-farmatsevtika-mahsulotlari-53170934.html
ЕОИИ фармацевтика маҳсулотлари экспортини кенгайтиришни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилинди. 02.11.2025
2025-11-02T13:18+0500
2025-11-02T13:18+0500
2025-11-02T13:18+0500
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи шафелигида фармацевтика бизнеси вакиллари билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.Иштирокчилар маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилишди.ЕИК вазири ушбу маҳсулотларга нисбатан ташқи бозорлардаги тўсиқларни олиб ташлаш бўйича ишлар иттифоққа аъзо давлатлар ўртасида амалдаги ҳуқуқий базага ҳам, унинг учинчи давлатлар билан савдо битимларига ҳам мос келишини таъкидлади.Мавжуд асосий тўсиқлар орасида ихтисослашган тадбиркорлик ҳамжамияти вакиллари хорижий давлатларда фармацевтика маҳсулотлари ва тиббиёт бўлимларини рўйхатдан ўтказишнинг давомийлиги ва мураккаблигини таъкидлашди.Уларнинг фикрига кўра, улардан баъзилари билан уни енгиллаштириш бўйича келишувларга эришиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Тегишли позициялар ЕИК савдо блоки томонидан ишлаб чиқилган.
Янгиликлар
uz_UZ
ЕОИИ фармацевтика маҳсулотлари экспортини кенгайтиришни режалаштирмоқда
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв Россия саноатчилар ва тадбиркорлар иттифоқи шафелигида фармацевтика бизнеси вакиллари билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бермоқда.
Иштирокчилар маҳсулотларни учинчи мамлакатлар бозорларига олиб чиқиш ва мавжуд савдо тўсиқларини бартараф этиш масалаларини муҳокама қилишди.
“Биз учун шериклар билан ишлаш йўналишларини аниқлаш учун бизнес доиралари билан ўзаро муносабатларни амалга ошириш жуда муҳим, натижада Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари маҳсулотларини етказиб беришнинг ўсиши ва умуман савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришда максимал самарага эришилади”, - деди Слепнёв.
ЕИК вазири ушбу маҳсулотларга нисбатан ташқи бозорлардаги тўсиқларни олиб ташлаш бўйича ишлар иттифоққа аъзо давлатлар ўртасида амалдаги ҳуқуқий базага ҳам, унинг учинчи давлатлар билан савдо битимларига ҳам мос келишини таъкидлади.
Мавжуд асосий тўсиқлар орасида ихтисослашган тадбиркорлик ҳамжамияти вакиллари хорижий давлатларда фармацевтика маҳсулотлари ва тиббиёт бўлимларини рўйхатдан ўтказишнинг давомийлиги ва мураккаблигини таъкидлашди.
Уларнинг фикрига кўра, улардан баъзилари билан уни енгиллаштириш бўйича келишувларга эришиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Тегишли позициялар ЕИК савдо блоки томонидан ишлаб чиқилган.