Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251031/eec-who-tibbiyot-hamkorlik-53131255.html
ЕИК ва ЖССТ тиббиёт ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
ЕИК ва ЖССТ тиббиёт ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси соғлиқни сақлашдаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича янги режани маъқуллади. Ҳужжат тиббиёт, озиқ-овқат хавфсизлиги ва ахборот тизимларини ривожлантириш соҳаларида қўшма ишларни назарда тутади.
2025-10-31T14:06+0500
2025-10-31T14:06+0500
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси ўртасида 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган янги чора-тадбирлар режаси имзолаш учун маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжатда ҳамкорликнинг энг долзарб йўналишлари белгиланган. Жумладан:Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш, тиббиётда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва тиббий ёрдам сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20251030/eoiida-agrosanoat-majmua-53100764.html
еик, евросиё иқтисодий комиссияси, жсст, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, европа минтақавий бюроси, соғлиқни сақлаш, тиббиёт, дори воситалари, тиббий буюмлар, озиқ-овқат хавфсизлиги, юқумли касалликлар, ахборот тизимлари, ҳамкорлик режаси, 2026–2028 йиллар

ЕИК ва ЖССТ тиббиёт ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради

14:06 31.10.2025
Oбуна бўлиш
Томонлар келишувига кўра, ЕИК ва ЖССТ 2026–2028 йилларда тиббиёт, озиқ-овқат хавфсизлиги ва ахборот тизимлари соҳасида ҳамкорликни кучайтиради
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси ўртасида 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган янги чора-тадбирлар режаси имзолаш учун маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжатда ҳамкорликнинг энг долзарб йўналишлари белгиланган.
Жумладан:
дори-дармонлар ва тиббий буюмлар муомаласи соҳасидаги ҳамкорлик;
инсон ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган озиқ-овқат маҳсулотларининг айланмасига йўл қўймаслик;
юқумли ва оммавий юқумли бўлмаган касалликлар тарқалишининг олдини олиш.
Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш, тиббиётда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва тиббий ёрдам сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
