ЕИК ва ЖССТ тиббиёт ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтиради
ЕИК ва ЖССТ Европа минтақавий бюроси соғлиқни сақлашдаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича янги режани маъқуллади. Ҳужжат тиббиёт, озиқ-овқат хавфсизлиги ва ахборот тизимларини ривожлантириш соҳаларида қўшма ишларни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси ўртасида 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган янги чора-тадбирлар режаси имзолаш учун маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжатда ҳамкорликнинг энг долзарб йўналишлари белгиланган. Жумладан:Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш, тиббиётда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва тиббий ёрдам сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) Европа минтақавий бюроси ўртасида 2021 йилда имзоланган ўзаро англашув меморандумини амалга ошириш бўйича 2026–2028 йилларга мўлжалланган янги чора-тадбирлар режаси имзолаш учун маъқулланди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
Ҳужжатда ҳамкорликнинг энг долзарб йўналишлари белгиланган.
дори-дармонлар ва тиббий буюмлар муомаласи соҳасидаги ҳамкорлик;
инсон ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлган озиқ-овқат маҳсулотларининг айланмасига йўл қўймаслик;
юқумли ва оммавий юқумли бўлмаган касалликлар тарқалишининг олдини олиш.
Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот тизимларини ривожлантириш, тиббиётда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва тиббий ёрдам сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилди.