https://sputniknews.uz/20251030/eoiida-agrosanoat-majmua-53100764.html
ЕОИИда 2025-2034 йилларда агросаноат мажмуасини ривожлаштириш прогнозлари маъқулланди
ЕОИИда 2025-2034 йилларда агросаноат мажмуасини ривожлаштириш прогнозлари маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжат қишлоқ хўжалиги тармоқларида қисқа ва узоқ муддатли прогнозларни шакллантиришга имкон беради. 30.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-30T16:03+0500
2025-10-30T16:03+0500
2025-10-30T16:03+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1e/18039569_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_f0badc052a990098e1b73349849e2e9b.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. ЕИК ҳайъати йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) 2025-2034 йилларда агросаноат мажмуасини ривожлантириш прогнозлари маъқулланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Улар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг иқтисодий ривожланишини ва аъзо давлатларнинг асосий қишлоқ хўжалиги-озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиш бозорини 2034 йилгача акс эттиради.2020 йилда тасдиқланган ҳужжат қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг иқтисодий ривожланиши прогнозини ва икки йилда бир марта кўрсаткичларни тўғрилаган ҳолда беш ва ўн йил давомида асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан фойдаланиш бозорини шакллантиришга имкон беради.
https://sputniknews.uz/20251022/russia-eaeu-cis-brics-sco-eksport-52887162.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1e/18039569_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_1e63a95c80d142c85f8c8f61f3519275.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, қишлоқ хўжалиги
еоии, еик, қишлоқ хўжалиги
ЕОИИда 2025-2034 йилларда агросаноат мажмуасини ривожлаштириш прогнозлари маъқулланди
Ҳужжат қишлоқ хўжалиги тармоқларида қисқа ва узоқ муддатли прогнозларни шакллантиришга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
ЕИК ҳайъати йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) 2025-2034 йилларда агросаноат мажмуасини ривожлантириш прогнозлари маъқулланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Улар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг иқтисодий ривожланишини ва аъзо давлатларнинг асосий қишлоқ хўжалиги-озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиш бозорини 2034 йилгача акс эттиради.
"Прогнозлар Иттифоқ мамлакатларининг агросаноат мажмуасининг ривожланиш тенденцияларини, шунингдек, уларнинг салоҳиятли ишлаб чиқариш ва истеъмол жойларини баҳолашга имкон беради. Узоқ муддатли прогнозлар ЕОИИ давлатларининг агросаноат мажмуи ривожланишини прогноз қилиш методологиясига мувофиқ тайёрланган", - дейилади хабарда.
2020 йилда тасдиқланган ҳужжат қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг иқтисодий ривожланиши прогнозини ва икки йилда бир марта кўрсаткичларни тўғрилаган ҳолда беш ва ўн йил давомида асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан фойдаланиш бозорини шакллантиришга имкон беради.