Тарихий натижа: Ўзбекистон III Осиё ёшлар ўйинларида умумжамоа ҳисобида иккинчи бўлди
Тарихий натижа: Ўзбекистон III Осиё ёшлар ўйинларида умумжамоа ҳисобида иккинчи бўлди
Ўзбекистон делегацияси III Осиё ёшлар ўйинларида 37 та олтин, 16 та кумуш ва 28 та бронза, жами 81 та медаль билан умумжамоа ҳисобида Хитойдан кейин фахрли иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Баҳрайнда якунига етаётган III Осиё ёшлар ўйинларида иштирокини якунлаб, умумжамоа ҳисобида фахрли иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, ушбу натижанинг тарихий аҳамияти шундаки, Ўзбекистон I Осиё ёшлар ўйинларида 3 та бронза, II Ўйинларда эса 1 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медалларини қўлга киритган бўлса, бу гал кўрсаткич анча юқори бўлди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Баҳрайнда якунига етаётган III Осиё ёшлар ўйинларида иштирокини якунлаб, умумжамоа ҳисобида фахрли иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
.
"Осиёнинг 45 та мамлакатидан 4000 нафардан ортиқ ёш спортчи иштирок этган мазкур мусобақада Ўзбекистон ёш спортчилари юксак маҳорат ва жасорат кўрсатиб, муросасиз беллашувларда 37 та олтин, 16 та кумуш ва 28 та бронза, жами 81 та медаль билан умумжамоа ҳисобида Хитойдан кейин иккинчи бўлди", - дейилган хабарда.
Таъкидланишича, ушбу натижанинг тарихий аҳамияти шундаки, Ўзбекистон I Осиё ёшлар ўйинларида 3 та бронза, II Ўйинларда эса 1 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медалларини қўлга киритган бўлса, бу гал кўрсаткич анча юқори бўлди.