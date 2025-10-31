Баҳрайн-2025: Ўзбекистон жамоаси яна 22 та медаль қўлга киритди
09:19 31.10.2025 (янгиланди: 10:04 31.10.2025)
© Пресс-служба НОКСборная Узбекистана завоевала 22 медали на III Азиатских юношеских играх
© Пресс-служба НОК
Ўзбекистон ёш спортчилари Баҳрайндаги Осиё ўйинларининг навбатдаги кунида 22 та медаль, жумладан 13 олтинни қўлга киритишди
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Баҳрайнда ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси 22 та медаль — 13 олтин, 6 кумуш ва 3 бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаллар:
Дилнура Холдорова (оғир атлетика, -77 кг, даст кўтариш)
Дилнура Холдорова (оғир атлетика, -77 кг, силтаб кўтариш)
Абдуғани Ёрқинжонов (бокс, -46 кг)
Рушанабону Исоева (бокс, -60 кг)
Иброҳим Шокиржонов (бокс, -60 кг)
Диёрбек Муродиллаев (бокс, -75 кг)
Асадбек Султонов (бокс, +80 кг)
Гулсанам Ҳазратова (дзюдо, -57 кг)
Мирзоҳид Худойқулов (дзюдо, -73 кг)
Самандар Суннатов (дзюдо, -81 кг)
Жўрабек Эшпўлатов (дзюдо, -90 кг)
Алибек Дурдиев (дзюдо, +90 кг)
Ҳасанбой Холмуратов (оғир атлетика, +94 кг, даст кўтариш)
Кумуш медаллар:
Қумринисо Муҳаммадова (бокс, -54 кг)
Саидхўжа Садиллахўжаев (бокс, -66 кг)
Самира Турғунова (бокс, -75 кг)
Аббосбек Ахролов (оғир атлетика, -94 кг, даст кўтариш)
Шоҳиста Тўраева (дзюдо, -70 кг)
Хонзодабегим Усмонқулова (дзюдо, +70 кг)
Бронза медаллар:
Мафтуна Аҳмедова (дзюдо, -63 кг)
Моҳинур Эсонбоева (оғир атлетика, +77 кг, силтаб кўтариш)
Зиёда Шомуродова (жиу-житсу, -63 кг)